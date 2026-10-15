İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik 58 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 348 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya ve iletişim platformlarını kullanarak suç örgütlerinin faaliyetlerini yaygınlaştırmaya ve örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Suç örgütlerinin dijital ağına operasyon: 348 şüpheli yakalandı





MİT VE EMNİYETTEN ORTAK ÇALIŞMA



Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 58 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ TEMİN ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR



Bakanlığın açıklamasına göre, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi.



Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Operasyondan görüntüler (Foto: Sosyal medya)



SUÇ ÖRGÜTLERİNE YENİ ELEMAN KAZANDIRMAYI AMAÇLADILAR



Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital platformlara taşımaya çalıştıkları ortaya konuldu.



Şüphelilerin, suç faaliyetlerini normalleştirmeye yönelik bir algı oluşturmak ve sosyal medya aracılığıyla örgütlere yeni eleman kazandırmak istedikleri de belirlendi.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI



İçişleri Bakanlığı, operasyonların ardından yaptığı açıklamada suç örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."



Bakanlık ayrıca operasyonlarda görev alan polisleri, ilgili başkanlıkları, MİT Başkanlığını, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve çalışmalara katkı sağlayan tüm personeli tebrik etti.

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