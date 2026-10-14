UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) X hesabına erişim engeli kararı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) resmi X hesabına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi gerekçe gösterilerek erişim engeli getirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) X hesabına erişim engeli kararı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) resmi sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Partinin X hesabına yönelik kararın, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

TİP'in X hesabı (Foto: Sosyal medya)TİP'in X hesabı (Foto: Sosyal medya)

KARAR HENÜZ UYGULANMADI

TİP'in 582 bin takipçili @tipgenelmerkez rumuzlu hesabı 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

İFOD tarafından yapılan açıklamada, hesap, X tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) X hesabına erişim engeli kararı-2 Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) X hesabına erişim engeli kararı-3 Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) X hesabına erişim engeli kararı-4
Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmalar hızlandı! Çorum demiryoluna bağlanacak, yolculuk 2,5 saate inecek
SONRAKİ HABER

Ankara-Samsun arasında yolculuk kısalıyor

 Beykoz'da kaynak yapan sürücü ortalığı karıştırdı: Kaza sonrası kavga kamerada!
ÖNCEKİ HABER

Beykoz'da kaynak kavgası kamerada!
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler