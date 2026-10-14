Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) X hesabına erişim engeli kararı
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) resmi X hesabına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi gerekçe gösterilerek erişim engeli getirildi.
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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) resmi sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Partinin X hesabına yönelik kararın, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındığı belirtildi.
KARAR HENÜZ UYGULANMADI
TİP'in 582 bin takipçili @tipgenelmerkez rumuzlu hesabı 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.
İFOD tarafından yapılan açıklamada, hesap, X tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.
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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel