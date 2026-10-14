Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim'de şehit olmuştur."

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