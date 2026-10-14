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Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber! Silah kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim'de şehit olduğunu duyurdu.

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber! Silah kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan şehit oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim'de şehit olmuştur."

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