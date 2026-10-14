Necip Hablemitoğlu davasında kamera detayı! Mahkeme dosyayı bekleyecek
Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, marketin güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına yönelik beklenen yanıt gelmedi. Mahkeme, görüntülere ilişkin soruşturma dosyasının beklenmesine karar verdi. Sanıkların imza yükümlülüğünü kaldıran heyet, il dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin davada yargılama sürdü. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin soruşturmanın durumu ve sanıkların adli kontrol tedbirleri ele alındı.
ALTAYLI VE BOZKIR CEZAEVİNDEN KATILDI
10 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ile Nuri Gökhan Bozkır, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.
CİNAYET GÜNÜNÜN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA
Sabah gazetesinden Nazrin Malikova'nın haberine göre mahkeme başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneğinin Eskişehir'de düzenlediği konferans ile Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü gün alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara 9. Sulh Ceza Hâkimliğinden henüz yanıt gelmediğini bildirdi.
Mahkeme başkanı, bu bilgilendirmenin ardından müşteki avukatlarına söz verdi.
AVUKAT VE SAVCI DOSYANIN BEKLENMESİNİ İSTEDİ
Müşteki avukatı Ersan Barkın, güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin soruşturma dosyasının beklenmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı da soruşturma dosyasının beklenmesi ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamı yönünde görüş bildirdi.
SANIKLARDAN ADLİ KONTROLÜ KALDIRMA TALEBİ
Duruşmada söz verilen sanıklar, haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerine uygulanan il dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu.
İMZA ŞARTI KALKTI, İL DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRDÜ
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. İl dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmetti.
Heyet ayrıca güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin soruşturma dosyasının beklenmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 24 Mart 2027'ye ertelendi.