Enver Altaylı ve Nuri Gökhan Bozkır duruşmaya SEGBİS ile katıldı. (Foto: Takvim foto arşivi)

ALTAYLI VE BOZKIR CEZAEVİNDEN KATILDI

10 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ile Nuri Gökhan Bozkır, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

CİNAYET GÜNÜNÜN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Sabah gazetesinden Nazrin Malikova'nın haberine göre mahkeme başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneğinin Eskişehir'de düzenlediği konferans ile Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü gün alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara 9. Sulh Ceza Hâkimliğinden henüz yanıt gelmediğini bildirdi.

Mahkeme başkanı, bu bilgilendirmenin ardından müşteki avukatlarına söz verdi.