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Necip Hablemitoğlu davasında kamera detayı! Mahkeme dosyayı bekleyecek

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, marketin güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına yönelik beklenen yanıt gelmedi. Mahkeme, görüntülere ilişkin soruşturma dosyasının beklenmesine karar verdi. Sanıkların imza yükümlülüğünü kaldıran heyet, il dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

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Necip Hablemitoğlu davasında kamera detayı! Mahkeme dosyayı bekleyecek

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin davada yargılama sürdü. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin soruşturmanın durumu ve sanıkların adli kontrol tedbirleri ele alındı.

Enver Altaylı ve Nuri Gökhan Bozkır duruşmaya SEGBİS ile katıldı. (Foto: Takvim foto arşivi)Enver Altaylı ve Nuri Gökhan Bozkır duruşmaya SEGBİS ile katıldı. (Foto: Takvim foto arşivi)

ALTAYLI VE BOZKIR CEZAEVİNDEN KATILDI

10 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ile Nuri Gökhan Bozkır, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

CİNAYET GÜNÜNÜN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Sabah gazetesinden Nazrin Malikova'nın haberine göre mahkeme başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneğinin Eskişehir'de düzenlediği konferans ile Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü gün alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara 9. Sulh Ceza Hâkimliğinden henüz yanıt gelmediğini bildirdi.

Mahkeme başkanı, bu bilgilendirmenin ardından müşteki avukatlarına söz verdi.

Necip Hablemitoğlu davasında kamera görüntülerine ilişkin dosya beklenecek. (Foto: Takvim foto arşivi)Necip Hablemitoğlu davasında kamera görüntülerine ilişkin dosya beklenecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

AVUKAT VE SAVCI DOSYANIN BEKLENMESİNİ İSTEDİ

Müşteki avukatı Ersan Barkın, güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin soruşturma dosyasının beklenmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da soruşturma dosyasının beklenmesi ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

SANIKLARDAN ADLİ KONTROLÜ KALDIRMA TALEBİ

Duruşmada söz verilen sanıklar, haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerine uygulanan il dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

- Hablemitoğlu davasında sonraki duruşma 24 Mart 2027’de. (Foto: Takvim foto arşivi)- Hablemitoğlu davasında sonraki duruşma 24 Mart 2027’de. (Foto: Takvim foto arşivi)

İMZA ŞARTI KALKTI, İL DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRDÜ

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. İl dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmetti.

Heyet ayrıca güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin soruşturma dosyasının beklenmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 24 Mart 2027'ye ertelendi.

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