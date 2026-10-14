20 ÖĞRENCİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 20 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta iki okulun yanında bulunan inşaatta yürütülen çalışma sırasında ortaya çıkan ve kimyasal madde kaynaklı olduğu değerlendirilen kokudan etkilenen 20 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi edildi. (Fotoğraf: İHA)

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir problem ve endişe edilecek bir konu yok. Şu anda 20 öğrencimiz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. En ufak şekilde hayati tehlikeleri yok. Tedbir amaçlı okulumuza bir günlük ara verdik. Okul yanındaki inşaattan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kurumlarımız gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.