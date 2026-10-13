Karabük'te bir okulda görev yapan personelin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzerine adli ve idari süreç başlatıldı. Karabük Valiliği, söz konusu personelin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamu kurumları ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Karabük Valiliği, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Merkez ilçesinde bulunan bir okulda görevli E.Ç. isimli personelin, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, kamu kurumlarına ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarla ilgili Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, ayrıca ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."