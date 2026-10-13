UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Karabük’te Atatürk ve Başkan Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar sonrası harekete geçildi: Okul personeline peş peşe işlem

Karabük’te bir okulda görev yapan E.Ç. isimli personelin, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamu kurumları ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Karabük Valiliği, personel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve açığa alındığını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Karabük’te Atatürk ve Başkan Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar sonrası harekete geçildi: Okul personeline peş peşe işlem

Karabük'te bir okulda görev yapan personelin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzerine adli ve idari süreç başlatıldı. Karabük Valiliği, söz konusu personelin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamu kurumları ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Karabük Valiliği, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Merkez ilçesinde bulunan bir okulda görevli E.Ç. isimli personelin, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, kamu kurumlarına ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarla ilgili Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, ayrıca ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Karabük Valiliği'nin sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Karabük Valiliği'nin sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valiliğin açıklamasına göre söz konusu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Adli sürecin yanı sıra ilgili personel hakkında idari soruşturma da başlatıldı. Karabük Valiliği, E.Ç. isimli personelin açığa alındığını bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karabük’te Atatürk ve Başkan Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar sonrası harekete geçildi: Okul personeline peş peşe işlem-3 Karabük’te Atatürk ve Başkan Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar sonrası harekete geçildi: Okul personeline peş peşe işlem-4 Karabük’te Atatürk ve Başkan Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar sonrası harekete geçildi: Okul personeline peş peşe işlem-5
NATO'dan Türkiye'ye övgü: "Fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz!"
SONRAKİ HABER

NATO'dan Türkiye'ye övgü!
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler