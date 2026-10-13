NATO'dan Türkiye'ye övgü: "Fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz!"

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türkiye'nin NATO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ile birlikte Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Avrupa İş Zirvesi (EBS) işbirliğiyle Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi kapsamındaki "NATO ve Avrupa: Ankara Zirvesinin Ardından Güvenlik Mimarisi" başlıklı oturumda konuştu.

Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarına ilişkin verilen taahhütlerin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan NATO Zirvesi'nde somut kabiliyetlere dönüştürülmesinin ele alındığını belirten Shekerinska, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın sorumluluklarının arttığını söyledi.

Shekerinska, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın 2025 ve 2026'da savunmaya ilave 250 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını aktararak, bunu "son yıllarda büyük ölçüde değişen güvenlik ortamına verilen rasyonel bir yanıt" olarak nitelendirdi.

İttifak içinde yük paylaşımının, NATO'nun kuruluşundan bu yana gündemde olduğuna işaret eden Shekerinska, Ankara'da savunma harcamalarının yanı sıra sözleşmelerin ve savunma alanındaki işbirliğinin de arttığını, yaklaşık 50 milyar dolarlık sözleşmenin duyurulduğunu ve imzalandığını dile getirdi.

Shekerinska, asıl hedefin yalnızca harcamaları artırmak değil, bu kaynaklarla ihtiyaç duyulan kabiliyetleri elde etmek olduğunu vurguladı.

Ankara Zirvesi'nde öne çıkan mesajlardan birinin, "daha güçlü bir İttifak içinde daha güçlü bir Avrupa" olduğunu belirten Shekerinska, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın özellikle konvansiyonel caydırıcılık alanında daha fazla sorumluluk üstleneceğini ifade etti.

HİBRİT TEHDİTLER

Hibrit tehdit ve saldırıların da diğer tehditler kadar tehlikeli olabileceğini dile getiren Shekerinska, Rusya'nın giderek daha pervasız ve tehlikeli eylemlere başvurduğunu vurguladı.

Shekerinska, Rusya'nın son aylarda savaş alanında kayda değer bir üstünlük sağlayamadığını ve her ay 40 binden fazla asker kaybettiğini, buna rağmen Ukrayna'da kritik altyapıya yönelik saldırılar, hava sahası ihlalleri, sabotaj, kundaklama ve suikast tehditleri gibi hibrit faaliyetlerle müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini kesmeyi hedeflediğini anlattı.

Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, "Bu nedenle NATO'nun sakinliğini korumaya devam edeceğini söylüyoruz çünkü askeri açıdan üstün olduğumuzu, daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Bu, yatırımları sürdürmek ve sahip olduğumuz teknolojik üstünlüğü, avantajı korumak anlamına geliyor." dedi.