Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığının envanterinde bulunan 104 silah ve sistem, faaliyet kapsamında tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücü ve envanterindeki sistemlerin hedef üzerindeki etkisi, Ateş Serbest-2026 faaliyetinde sergilendi. Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Farklı kuvvet ve sınıflarda görev yapan personel de diğer kuvvetlerin kullandığı silahları yakından tanıma imkânı buldu. Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, sergi alanındaki silah ve sistemleri inceledi.

Faaliyetle, TSK envanterindeki silah ve sistemlerin tanıtılması, hedef üzerindeki etkilerinin gösterilmesi ve ateş gücünün ortaya konularak caydırıcılık sağlanması amaçlandı.

93 silah ve sistemle hedefler tam isabet vuruldu. (Foto: AA)

93 SİLAH VE SİSTEMLE TAM İSABET

Öğleden sonra gerçekleştirilen atış faaliyetinde, sergilenen 104 silah ve sistemin 93'ü kullanıldı. Senaryo kapsamında belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu.

Yapay zekâ ile hedef planlaması, Sivrisine Gözükara, Kargu Gözükara, BOYGA Uçangöz, paramotor faaliyeti, AKINCI ve TB-2 KEMANKEŞ atışı ile ALKA yönlendirilmiş enerji silah sisteminin de aralarında bulunduğu toplam 53 silah ve sistem, Ateş Serbest faaliyetinde ilk kez kullanıldı.

53 silah ve sistem Ateş Serbest’te ilk kez kullanıldı. (Foto: AA)

YERLİ SİLAHLAR ATIŞ SAHASINDA GÖREV ALDI

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), geliştirdiği silah sistemlerinin yanı sıra farklı platform ve kalibreler için ürettiği mühimmatlarla faaliyete katıldı.

MKE TOLGA yakın hava savunma sistemi, MK serisi uçak bombaları, 155 milimetre FIRTINA obüsü silah sistemi ve 105 milimetre BORAN obüsü, faaliyet kapsamında görev aldı.

Atışlarda MPT-55 ve MPT-76 milli piyade tüfekleri ile KNT-76, BORA-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.