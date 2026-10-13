Polatlı’da Ateş Serbest-2026 tatbikatı: 93 silah ve sistemle atış yapıldı, TOLGA lazeri 760 metreden dron vurdu
Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlenen Ateş Serbest-2026 faaliyetinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki 104 silah ve sistem sergilendi, 93’üyle atış gerçekleştirildi. Yapay zekâ destekli hedef planlamasından lazer silahlarına kadar 53 silah ve sistemin ilk kez kullanıldığı faaliyette, TOLGA lazer silah sistemi 760 metre uzaklıktaki dron hedefini imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücü ve envanterindeki sistemlerin hedef üzerindeki etkisi, Ateş Serbest-2026 faaliyetinde sergilendi. Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığının envanterinde bulunan 104 silah ve sistem, faaliyet kapsamında tanıtıldı.
TSK'NIN ATEŞ GÜCÜ VE CAYDIRICILIĞI SERGİLENDİ
Faaliyetle, TSK envanterindeki silah ve sistemlerin tanıtılması, hedef üzerindeki etkilerinin gösterilmesi ve ateş gücünün ortaya konularak caydırıcılık sağlanması amaçlandı.
Farklı kuvvet ve sınıflarda görev yapan personel de diğer kuvvetlerin kullandığı silahları yakından tanıma imkânı buldu. Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, sergi alanındaki silah ve sistemleri inceledi.
93 SİLAH VE SİSTEMLE TAM İSABET
Öğleden sonra gerçekleştirilen atış faaliyetinde, sergilenen 104 silah ve sistemin 93'ü kullanıldı. Senaryo kapsamında belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu.
Yapay zekâ ile hedef planlaması, Sivrisine Gözükara, Kargu Gözükara, BOYGA Uçangöz, paramotor faaliyeti, AKINCI ve TB-2 KEMANKEŞ atışı ile ALKA yönlendirilmiş enerji silah sisteminin de aralarında bulunduğu toplam 53 silah ve sistem, Ateş Serbest faaliyetinde ilk kez kullanıldı.
YERLİ SİLAHLAR ATIŞ SAHASINDA GÖREV ALDI
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), geliştirdiği silah sistemlerinin yanı sıra farklı platform ve kalibreler için ürettiği mühimmatlarla faaliyete katıldı.
MKE TOLGA yakın hava savunma sistemi, MK serisi uçak bombaları, 155 milimetre FIRTINA obüsü silah sistemi ve 105 milimetre BORAN obüsü, faaliyet kapsamında görev aldı.
Atışlarda MPT-55 ve MPT-76 milli piyade tüfekleri ile KNT-76, BORA-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.
YENİ NESİL SİSTEMLER TANITILDI
MKE'nin geliştirdiği yeni nesil sistemler, sergi alanında katılımcılara tanıtıldı. Sergilenen sistemler arasında ALPAY-2 mayınlı arazilerde insansız geçit açma sistemi, DAĞHAN hibrit paletli zırhlı araç ve KÖSTEBEK mikrodalga yer altı patlayıcı tespit ve görüntüleme sistemi yer aldı.
DENİZHAN milli deniz topu, BALKIN Çaf-S karşı tedbir mühimmatı ve MPT-76 MH milli piyade tüfeği de sergilenen ürünler arasında bulundu.
TOLGA LAZER SİLAHI 760 METREDEN VURDU
MKE tarafından geliştirilen TOLGA lazer silah sistemi, 760 metre mesafedeki dron hedefini başarıyla imha etti.
Lazer silah sisteminin entegre edildiği TOLGA yakın hava savunma sistemi de tatbikat kapsamında ilk kez atışlı görev aldı.