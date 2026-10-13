Düşünbil Dergisi’nden 28 Şubatçı provokasyon: Sözde iktidar değişikliği sonrasında yapılacakları sıraladılar
X sosyal medya platformunda Düşünbil Dergisi isimli hesap tarafından paylaşılan ve İslami değerleri doğrudan hedef alan provokatif liste büyük tepki topladı. Sözde iktidar değişikliği sonrasında yapılacaklar adı altında sıralanan maddelerde, camilerin devlet desteğinden mahrum bırakılması, sokaklarda dini simgelerin yasaklanması ve okullarda evrim teorisinin dayatılması gibi baskıcı adımlar sıralandı. Azgın azınlığın karanlık zihniyetini gözler önüne seren skandal paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılmasından imam hatip okullarının kapısına kilit vurulmasına kadar skandal maddeler yer aldı. Kamuda ve sokakta başörtüsü yasağı getirilmesini savunan provokatörler, dini inançları gereği giyinmeyi tercih eden vatandaşların temel haklarını hiçe sayarak geçmişin karanlık ve baskıcı vesayet günlerine duydukları özlemi gündeme taşıdı.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli X sosyal medya platformunda yayın yapan Düşünbil Dergisi isimli hesabın, inanç özgürlüğünü ve toplumsal barışı hedef alan provokatif paylaşımı büyük tepki çekti.
Türkiye'de siyasi iktidar değişikliği hayali üzerinden karanlık emellerini dışa vuran karanlık zihniyet, geçmişin baskıcı vesayet günlerine duyduğu özlemi skandal maddelerle listeledi.
AZGIN AZINLIK PUSUDA
AK Parti iktidarının olası sona ermesinin ardından Türkiye'de işletilmesi planlanan 28 Şubat senaryolarını kusan Düşünbil Dergisi adlı yapılanma, "Tüm kamu ve kurumlarda türban yasaklanacak. Dini hiçbir simge sokakta takılamayacak." şeklinde paylaşıma yer verdi.
İMAM HATİP'E KİLİT DİYANET'E PRANGA
İslami değerleri ve kurumları doğrudan hedef tahtasına oturtan provokatörler, eğitim sistemine yönelik yıkıcı planlarını açıkça dile getirdi.
Skandal listede, "Tüm imam hatip okulları kapatılıp spor, sanat ve meslek okullarına dönüştürülecek." ifadeleri kullanıldı.
Dini kurumların varlığına tahammül edemeyen karanlık zihniyet, "Diyanet işleri başkanlığı kaldırılacak, bütçesi sağlık, eğitim ve bilime aktarılacak." diyerek, devletin dini hizmetleri yürütme görevini ortadan kaldırmayı vadetti.
Söz konusu provokatif hesabın X'te 193 bin 200 takipçisi bulunuyor.
KUR'AN DİYENE MÜEBBET
Camilerin devlet desteğinden mahrum bırakılarak yalnızca bağışlarla ayakta kalması gerektiğini savunan hesap, siyasi alanda da eşi benzeri görülmemiş diktatöryal cezalar önerdi.
Paylaşımda, "Din temelli siyaset yasaklanacak ve Kutsal kitap ile seçim meydanlarına çıkanlara ömür boyu hapis verilecek." denildi.
Bizans artıklarının toplumsal sinir uçlarıyla oynamayı amaçlayan paylaşımında eğitim müfredatına yönelik dayatmalara da yer verildi.
Düşünbil Dergisi adlı yapılanmanın "AK Parti sonrası Türkiye" hayalini içeren provokatif metinde, okullarda "Anadolu ve Roma" tarihi okutulacağı belirtilerek, "Felsefe, sosyoloji ve psikoloji dersleri ile Evrim tekrar bilimsel düzeyde okutulmaya başlanacak." ifadelerine yer verildi.
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