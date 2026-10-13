Amerika Birleşik Devletleri merkezli X sosyal medya platformunda yayın yapan Düşünbil Dergisi isimli hesabın, inanç özgürlüğünü ve toplumsal barışı hedef alan provokatif paylaşımı büyük tepki çekti.

AZGIN AZINLIK PUSUDA

AK Parti iktidarının olası sona ermesinin ardından Türkiye'de işletilmesi planlanan 28 Şubat senaryolarını kusan Düşünbil Dergisi adlı yapılanma, "Tüm kamu ve kurumlarda türban yasaklanacak. Dini hiçbir simge sokakta takılamayacak." şeklinde paylaşıma yer verdi.

İMAM HATİP'E KİLİT DİYANET'E PRANGA

İslami değerleri ve kurumları doğrudan hedef tahtasına oturtan provokatörler, eğitim sistemine yönelik yıkıcı planlarını açıkça dile getirdi.

Skandal listede, "Tüm imam hatip okulları kapatılıp spor, sanat ve meslek okullarına dönüştürülecek." ifadeleri kullanıldı.

Dini kurumların varlığına tahammül edemeyen karanlık zihniyet, "Diyanet işleri başkanlığı kaldırılacak, bütçesi sağlık, eğitim ve bilime aktarılacak." diyerek, devletin dini hizmetleri yürütme görevini ortadan kaldırmayı vadetti.