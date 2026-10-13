İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ve yatırım fonları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen manipülasyon faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medyada yayılan 141 kişilik listeyle ilgili açıklama yapıldı. Başsavcılık, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine yönelik haberlerin paylaşılması üzerine yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında 141 kişilik listeye ilişkin açıklama yaptı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) TEDBİR KARARLARI DAHA ÖNCE ALINDI Başsavcılığın açıklamasında, haberlerde adı geçen şüpheliler hakkında daha önce mal varlığı tedbirlerinin uygulandığı ve ilgili kurumlara gerekli müzekkerelerin gönderildiği belirtildi. Süreç içerisinde Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliğinin de kararın gönderildiği dağıtım listesine dahil edilmek istediği, bunun üzerine söz konusu kurumların listeye eklenerek daha önce alınan kararın kendilerine iletildiği aktarıldı.