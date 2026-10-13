Fon soruşturmasında 141 kişilik liste doğru değil! 109 şüpheli hakkındaki tedbirler sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında sosyal medyada yayılan 141 kişilik listenin yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirterek açıklama yaptı. Başsavcılık, söz konusu işlemlerin yeni bir karar olmadığını, daha önce alınan tedbirlerin ilgili kurumlara iletilmesinden ibaret olduğunu bildirdi. Kısıtlamaları kaldırılan kişilere ilişkin bilgilerin sehven iletilmediğinin tespit edildiği belirtilirken, hakkında kaldırma kararı bulunmayan 109 şüpheliye yönelik tedbirlerin devam ettiği vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ve yatırım fonları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen manipülasyon faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medyada yayılan 141 kişilik listeyle ilgili açıklama yapıldı.
Başsavcılık, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine yönelik haberlerin paylaşılması üzerine yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğunu bildirdi.
TEDBİR KARARLARI DAHA ÖNCE ALINDI
Başsavcılığın açıklamasında, haberlerde adı geçen şüpheliler hakkında daha önce mal varlığı tedbirlerinin uygulandığı ve ilgili kurumlara gerekli müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.
Süreç içerisinde Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliğinin de kararın gönderildiği dağıtım listesine dahil edilmek istediği, bunun üzerine söz konusu kurumların listeye eklenerek daha önce alınan kararın kendilerine iletildiği aktarıldı.
KALDIRILAN TEDBİRLERİN BİLGİSİ SEHVEN İLETİLMEDİ
Soruşturma sürecinde bazı kişiler hakkındaki kısıtlamaların kaldırıldığı, ancak bu kişilere ilişkin bilgilerin sehven ilgili kurumlara ulaştırılmadığı kaydedildi.
Durumun fark edilmesinin ardından yeniden müzekkere yazıldığı ve tedbirlerin doğru şekilde uygulanmasının sağlandığı bildirildi.
109 ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ TEDBİRLER DEVAM EDİYOR
Başsavcılık, bugün itibarıyla ilgililer hakkında alınmış yeni bir karar bulunmadığının altını çizdi. Yapılan işlemin, daha önce alınan kararın ilgili kurumlara gönderilmesinden ibaret olduğu belirtildi.
Açıklamada, hakkında tedbirlerin kaldırılmasına yönelik karar bulunan kişiler dışında kalan 109 şüpheli hakkındaki tedbirlerin devam ettiği ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna saygıyla duyurulan açıklamayla sosyal medyada paylaşılan liste ve tedbir kararlarına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi.