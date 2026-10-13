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Aksaray’da uyuşturucu kuryelerinin midesinden 155 parça madde çıkarıldı: 4 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüphelinin midesinden 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ve 56 gram metamfetamin çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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Aksaray’da uyuşturucu kuryelerinin midesinden 155 parça madde çıkarıldı: 4 şüpheli tutuklandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda R.M. (25), S.B. (27), K.B. (31) ve K.F. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri midelerinde taşıdıkları tespit edildi.

Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (Fotoğraflar: DHA)Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (Fotoğraflar: DHA)

RÖNTGEN VE ULTRASONLA TESPİT EDİLDİ

Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan röntgen ve ultrason tetkiklerinde, 4 kişinin midesinde uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin üst aramasında ise 13 bin TL ve 50 bin İran riyali ele geçirildi.

Aksaray’da uyuşturucu kuryelerinin midesinden 155 parça madde çıkarıldı: 4 şüpheli tutuklandı-3

MİDELERİNDEN 155 PARÇA UYUŞTURUCU ÇIKARILDI

Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle şüphelilerin midelerinden 155 parça halinde toplam 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin çıkarıldı.

Aksaray’da uyuşturucu kuryelerinin midesinden 155 parça madde çıkarıldı: 4 şüpheli tutuklandı-4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Aksaray’da uyuşturucu kuryelerinin midesinden 155 parça madde çıkarıldı: 4 şüpheli tutuklandı-6 Aksaray’da uyuşturucu kuryelerinin midesinden 155 parça madde çıkarıldı: 4 şüpheli tutuklandı-7 Aksaray’da uyuşturucu kuryelerinin midesinden 155 parça madde çıkarıldı: 4 şüpheli tutuklandı-8
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