Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (Fotoğraflar: DHA)

RÖNTGEN VE ULTRASONLA TESPİT EDİLDİ

Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan röntgen ve ultrason tetkiklerinde, 4 kişinin midesinde uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin üst aramasında ise 13 bin TL ve 50 bin İran riyali ele geçirildi.