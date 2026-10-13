39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 6,6 milyar TL’yi aşan para trafiği tespit edildi, 159 şüpheli gözaltına alındı
Ankara merkezli yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiği tespit edilirken, 23 vatandaşın 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı belirlendi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin para trafiğinin 6 milyar 656 milyon TL'yi aştığı tespit edildi. Soruşturmada, 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı belirlendi.
39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 159 GÖZALTI
Suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.
5 KUYUMCU ŞİRKETİ İNCELEMEDE: BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
"HİÇBİR EL KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR"
Açıklamada, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.
Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır."