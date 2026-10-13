Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin para trafiğinin 6 milyar 656 milyon TL'yi aştığı tespit edildi. Soruşturmada, 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı belirlendi.