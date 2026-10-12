Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz" dedi.

Erdoğan'dan gıda israfı ve güvenliği mesajı





DERDİMİZ YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK



Başkan Erdoğan, Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan ne huzurdan ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak, bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni'ne video mesaj gönderdi. (Foto: AA)

'GIDA KAYBI VE İSRAFIYLA MÜCADELEYE ÖNEM VERİYORUZ'



Başkan Erdoğan, küresel raporlara göre gıda israfının yüzde 60'ının evlerde, tüketici aşamasında gerçekleştiğini, belirterek, "Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. 2020 yılında başlattığımız 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını yüzde 18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP31 sırasında turkuaz bağlantı girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi'ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak, teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Mehdi Eker'e desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

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