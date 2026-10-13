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Sigara satışında elektronik yaş doğrulama sistemi geliyor! QR kodla kontrol dönemi

Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı, sigara satışında elektronik yaş doğrulama sistemini içeren yeni bir yasa teklifi taslağı üzerinde çalışıyor. Planlanan sistemle market ve büfelerde sigara almak isteyenlerin 18 yaşını doldurup doldurmadığı QR kod ve dijital kimlik sorgulamasıyla kontrol edilecek. Satıcıya yalnızca yaş uygunluğu bilgisi gösterilecek.

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Sigara satışında elektronik yaş doğrulama sistemi geliyor! QR kodla kontrol dönemi

Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı, sağlık alanında köklü değişiklikler içeren yeni bir yasa teklifi taslağı üzerinde çalışıyor. Yoğun şekilde yürütülen çalışmalarda, sigara satışında inisiyatifi bitirecek "Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi" getiriliyor.

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre elektronik doğrulama modelinin, sigara tedarikinin en yoğun olduğu market ve büfe gibi tüm fiziksel satış alanlarında zorunlu kılınması planlanıyor.

Sigarada QR kod dönemi kapıda. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Sigarada QR kod dönemi kapıda. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi şöyle çalışacak:

  • Dijital altyapı: Market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarındaki mevcut kimlik kontrolü süreçleri tamamen dijitalleşecek.
  • QR kod okutma: Sigara satın alacak kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodu kendi cep telefonuyla okutacak.
  • TC kimlik eşleşmesi: Sistem, arka planda güvenli bir yazılımla alıcının yalnızca TC Kimlik Numarası üzerinden sorgulama yapacak.
  • Anlık tespit: Yapılan bu eşleşmeyle, kişinin yasal sınır olan 18 yaşını doldurup doldurmadığı anlık olarak belirlenecek.

Yeni yasa teklifi taslağına göre sigara almak isteyenlerin 18 yaşını doldurup doldurmadığı dijital sistemle kontrol edilecek.Yeni yasa teklifi taslağına göre sigara almak isteyenlerin 18 yaşını doldurup doldurmadığı dijital sistemle kontrol edilecek.

KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNACAK?

Sıfır bilgi aktarımı: Dijital sorgulama esnasında satıcıya alıcının adı, soyadı veya doğum tarihi gibi hiçbir özel bilgi iletilmeyecek.

Sadece onay ekranı: Satıcı, kendi ekranında sadece yaş sınırının uygun olup olmadığına dair dijital bir onay görecek.

Elektronik yaş doğrulama sisteminde satıcıların ekranında yalnızca kişinin yaş sınırına uygun olup olmadığı bilgisi yer alacak.Elektronik yaş doğrulama sisteminde satıcıların ekranında yalnızca kişinin yaş sınırına uygun olup olmadığı bilgisi yer alacak.

Gizlilik güvencesi: Alıcının kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak yaş kontrolü hatasız ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.

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