KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNACAK?

Sıfır bilgi aktarımı: Dijital sorgulama esnasında satıcıya alıcının adı, soyadı veya doğum tarihi gibi hiçbir özel bilgi iletilmeyecek.

Sadece onay ekranı: Satıcı, kendi ekranında sadece yaş sınırının uygun olup olmadığına dair dijital bir onay görecek.

Elektronik yaş doğrulama sisteminde satıcıların ekranında yalnızca kişinin yaş sınırına uygun olup olmadığı bilgisi yer alacak.

Gizlilik güvencesi: Alıcının kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak yaş kontrolü hatasız ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.

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