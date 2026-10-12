İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde haksız kazanç sağlamaya çalışan şahısları takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, müsabaka öncesinde karaborsa bilet satışı yaptığı değerlendirilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

DERBİDEKİ KARABORSAYA İDDİANAME

Benzer süreç, derbi maçındaki karaborsa bilet satışına yönelik soruşturmada sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesinde yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüphelilerin stadyum çevresinde "Bilet var" diye bağırarak satış yaptıklarının görülmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Abdullah A, Yunus K, Hayrettin K. ve Emrah Y'nin cep telefonları detaylı incelemeye alındı. İncelemeler sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda, bazı şüphelilerin telefonlarında çok sayıda bilet satışına ilişkin mesaj ve görüşme kaydı bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin futbol maçlarına ilişkin biletleri değerinin üzerinde sattıkları vurgulanarak, şahısların spor müsabakaları için değerinin üstünde bilet satışı yapma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

YİNE YAPTILAR

Öte yandan, iddianame düzenlendikten sonra şüphelilerden Abdullah A. ve Emrah Y'nin aynı suçu yeniden işlemeleri üzerine haklarında ayrı soruşturma açıldı.

Bu soruşturma kapsamında iki şüphelinin Fenerbahçe - Sturm Graz arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme müsabakasında da karaborsa bilet satışı yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.