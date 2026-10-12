İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmaya ilişkin üzerinde "gizli" ibaresi bulunan belgelerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Başsavcılık harekete geçti.

GİZLİ BELGELERİN PAYLAŞILMASINA SORUŞTURMA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan "gizli" ibareli belgeler nedeniyle soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan "Fon Soruşturması" kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkereler gönderilmektedir.



Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.



Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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