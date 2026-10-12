İstanbul'da 4 yıldır hayatını sürdüren ve Türk vatandaşlığı bulunan İranlı işadamı Adem D., eşiyle evinde oturduğu sırada yemek almak için otomobiliyle dışarı çıktı.

"2 MİLYON DOLAR VERMEZSEN, SENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Araç hareket ettikten sonra şüphelilerin tavrı aniden değişti.

İşadamını darbeden gasp çetesi, silah zoruyla Adem D.'nin kripto para hesabında bulunan 48 bin doları kendi hesaplarına aktardı. Bununla yetinmeyen saldırganlar, mağdurun kolundaki 150 bin dolarlık lüks saati de gasbetti.

Araç içindeki arbede sırasında ölüm tehditleri savuran şüpheliler, "2 milyon dolar vermezsen, seni öldürürüz" diyerek iş insanını rehin tutmak amacıyla Güvercintepe mevkisindeki depoya doğru yola çıktı.

ARAÇTAN ATLAYIP KAÇTI

Depoya geldiklerinde araçtan inen şüphelilerin anlık dalgınlığı, Adem D. için kurtuluş bileti oldu.

Elleri kelepçeli olmasına rağmen hızla araçtan fırlayan işadamı, bağırarak karanlıkta izini kaybettirmeye çalıştı.

Çevreden yardım isteyerek koşmaya devam eden mağdur, devriye gezen iki gece bekçisiyle karşılaştı.

Nefes nefese kalan Adem D., "Kaçırıldım, bana yardım edin" diyerek güvenlik güçlerine sığındı.

Kripto hesabındaki 48 bin doları ile 150 bin dolarlık saati gasbedilen mağdur, 2 milyon dolar fidye için götürüldüğü depodan elleri kelepçeli halde kaçarak gece bekçilerine sığındı.

ADIM ADIM GPS TAKİBİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin olay öncesinde iş insanının oturduğu siteye girerek keşif yaptığını belirledi.

Derinleştirilen soruşturmada, çetenin Adem D.'nin aracına GPS cihazı yerleştirdiği, mağduru günlerce anbean takip ettiği ortaya çıkarıldı.

Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

SİCİLLERİ KABARIK Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 polis yeleği, 5 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 airsoft tüfek, 3 sahte polis kimliği, çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan birinin 18 ayrı suç kaydı bulunduğu, diğer şüphelilerin ise kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde bulundurma suçlarından sabıkalı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.