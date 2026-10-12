Film sahnelerini aratmayan gasp: İstanbul’da İranlı işadamını sahte polis kimliğiyle kaçırdılar
İstanbul’da yemek almak için evinden çıkan İranlı işadamı Adem D., kendilerini polis olarak tanıtan silahlı şebeke tarafından güpegündüz kaçırıldı. Mağduru “Aradığımız adam sensin” diyerek araca bindiren gasp çetesi, işadamının 48 bin dolarlık kripto hesaplarını boşaltıp 150 bin dolarlık saatine el koyduktan sonra 2 milyon dolar fidye talep etti. Güvercintepe’deki depoya götürüldüğü sırada şüphelilerin dalgınlığından faydalanarak kelepçeli halde kaçan mağdur, gece bekçilerine sığınarak hayatını kurtardı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, film gibi olayın 6 failini kısa sürede yakalayarak adalete teslim etti.
Lüks otomobiline takip cihazı yerleştirdikleri İranlı işadamını sahte polis kimliğiyle kaçıran 6 kişilik çete, mağdurun elleri kelepçeli halde kaçmayı başarmasıyla çökertildi.
"ARADIĞIMIZ ADAM SENSİN, BİZİMLE EMNİYETE GELMEN LAZIM"
Olay, 5 Ekim'de Maslak Mahallesi'nde meydana geldi.
İstanbul'da 4 yıldır hayatını sürdüren ve Türk vatandaşlığı bulunan İranlı işadamı Adem D., eşiyle evinde oturduğu sırada yemek almak için otomobiliyle dışarı çıktı.
Evinden kısa süre uzaklaştıktan sonra içinde 4 kişinin bulunduğu araç tarafından önü kesilen Adem D., neye uğradığını şaşırdı.
Araçtan inen şüphelilerden ikisi sahte polis kimliği göstererek mağdura yaklaştı.
Yaşanan paniği fırsat bilen zanlılar, "Aradığımız adam sensin, bizimle emniyete gelmen lazım" diyerek işadamını zorla kendi araçlarına bindirdi.
"2 MİLYON DOLAR VERMEZSEN, SENİ ÖLDÜRÜRÜZ"
Araç hareket ettikten sonra şüphelilerin tavrı aniden değişti.
İşadamını darbeden gasp çetesi, silah zoruyla Adem D.'nin kripto para hesabında bulunan 48 bin doları kendi hesaplarına aktardı. Bununla yetinmeyen saldırganlar, mağdurun kolundaki 150 bin dolarlık lüks saati de gasbetti.
Araç içindeki arbede sırasında ölüm tehditleri savuran şüpheliler, "2 milyon dolar vermezsen, seni öldürürüz" diyerek iş insanını rehin tutmak amacıyla Güvercintepe mevkisindeki depoya doğru yola çıktı.
ARAÇTAN ATLAYIP KAÇTI
Depoya geldiklerinde araçtan inen şüphelilerin anlık dalgınlığı, Adem D. için kurtuluş bileti oldu.
Elleri kelepçeli olmasına rağmen hızla araçtan fırlayan işadamı, bağırarak karanlıkta izini kaybettirmeye çalıştı.
Çevreden yardım isteyerek koşmaya devam eden mağdur, devriye gezen iki gece bekçisiyle karşılaştı.
Nefes nefese kalan Adem D., "Kaçırıldım, bana yardım edin" diyerek güvenlik güçlerine sığındı.
ADIM ADIM GPS TAKİBİ
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin olay öncesinde iş insanının oturduğu siteye girerek keşif yaptığını belirledi.
Derinleştirilen soruşturmada, çetenin Adem D.'nin aracına GPS cihazı yerleştirdiği, mağduru günlerce anbean takip ettiği ortaya çıkarıldı.
Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
SİCİLLERİ KABARIK
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 polis yeleği, 5 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 airsoft tüfek, 3 sahte polis kimliği, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan birinin 18 ayrı suç kaydı bulunduğu, diğer şüphelilerin ise kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde bulundurma suçlarından sabıkalı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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