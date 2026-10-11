Firmalar süresi dolan abonelikleri yenileyip ücret aldı! Tüketiciler paralarını nasıl geri alabilir?
Taahhüdü biten abonelikleri onay almadan yenileyen firmalar, tüketicilere habersiz faturalar çıkardı. Dondurulan hizmetlere de ücret yansıtılırken, iade talepleri reddedilen vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Tüketici Kanunu’na göre, onay alınmadan yenilenen abonelikler için ücret talep edilemiyor.
Bazı firmaların, kullanıcılarından onay almadan taahhüdü dolan abonelikleri yenilediği ortaya çıktı. Tek aya mahsus alınan hizmetlerde ya da dondurulan hizmetlerde de benzer bir tablo görüldü. Yenilenen aboneliklerin zamlı ücretleri kullanıcıların cebine yansırken, tüketicilerden şikayet yağdı.
Mağduriyetlerinin karşılanması için firmalarla iletişime geçen tüketiciler, "Para iadesi yapamayız", "Nereye isterseniz şikayet edin" şeklinde cevaplar aldığından dert yandı.
Bir televizyon platformundaki aboneliği sonlanan bir tüketici, rızası olmadan aboneliğinin yenildiğini ve 2 bin 268 lira fatura yansıtıldığını söyledi ve "Mağduriyetimi gidermediler ve istediğim yere şikayet edebileceğimi söylediler" dedi.
Bir online eğitim platformunda bulunan aboneliği konusunda benzer bir mağduriyet yaşayan başka bir tüketici ise kartından çekilen bin 199 liralık ücretin iadesini talep etti. Yine benzer bir durumu bir yatırım portalındaki aboneliğinde yaşayan diğer bir tüketici ise habersiz yenilenen aboneliği için kartından 2 bin 6 lira çekildiğini belirterek, "Otomatik yenilemeyi iptal ettim. Fakat ücret iadesi yapmadılar" dedi.
DONDURULAN HİZMETE DE FATURA
Bir CV uygulaması ve yapay zeka robotundan alınan tek aylık aboneliklerde de tüketiciler aynı şekilde faturalandırmaya devam ettiklerini anlattı. Pek çok kullanıcı, dondurdukları abonelikleri için aylardır fatura ödediklerini belirtti. Almadıkları hizmetin ücretini ödeyen tüketiciler, soluğu tüketici hakem heyetinde aldı.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
İzinsiz abonelik yenilenmesi durumunda:
- Müşteri hizmetlerini arayın veya resmi e-posta/ kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden rızanız olmadığını belirterek itiraz talebi oluşturun.
- e-Devlet Abonelik Fesih Başvurusu sayfasından aboneliğinizi kontrol edin ve iptal işlemi gerçekleştirilebiliyorsa oradan başvurun.
- Firma talebinizi çözümsüz bırakırsa, ödediğiniz tutarla ilgili hakem heyetine başvuru yapın.
Dondurulan aboneliklere fatura kesilmesi durumunda:
- Kesilen faturanın dondurma tarihinden önceki günleri kapsayıp kapsamadığını kontrol edin.
- Operatörden gelen dondurma onay SMS'ini veya işlem belgesini saklayın.
- Müşteri hizmetleri veya uygulama üzerinden "hizmet dondurma süresinde yanlış faturalandırma" kaydı açtırın.
- Olumsuz yanıt alırsanız, ödeme dekontu ve dondurma kanıtıyla e-Devlet'ten hakem heyetine başvurun.
İTİRAZ EDİLEBİLİR
Söz konusu mağduriyetlere karşı tüketicilerin de belli hakları bulunuyor. Tüketici, sözleşmesini ve taahhüt bilgilerini talep edebiliyor. Faturaya itiraz hakkı da bulunuyor.
Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 21'e göre tüketici, ödeme bildirimindeki tutarın hatalı olduğunu düşünüyorsa faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde itiraz edebilir. Sağlayıcı itirazı en geç 30 gün içinde inceleyip sonucunu bildirmek zorunda. İtiraz reddedilirse tüketici, hakem heyetine başvurabilir.
MEVZUAT NE DİYOR?
6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 52/3'e göre, belirli süreli abonelikler, tüketicinin talebi veya onayı olmadan uzatılamaz. Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 13'e göre de tüketiciden açık talep veya onay alınmadan sözleşme süresi sonunda hizmet sunulmaya devam edilirse, bu hizmet için tüketiciden bedel talep edilemez.
Dolayısıyla mesele yalnızca faturanın artırılması değil. Öncelikle aboneliğin hangi hukuki dayanakla yenilendiği ve tüketicinin bu yenilemeye ilişkin talep veya onayının bulunup bulunmadığı ortaya konulmalı.
HABER: EZGİ ACER