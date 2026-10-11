Bazı firmaların, kullanıcılarından onay almadan taahhüdü dolan abonelikleri yenilediği ortaya çıktı. Tek aya mahsus alınan hizmetlerde ya da dondurulan hizmetlerde de benzer bir tablo görüldü. Yenilenen aboneliklerin zamlı ücretleri kullanıcıların cebine yansırken, tüketicilerden şikayet yağdı.

Mağduriyetlerinin karşılanması için firmalarla iletişime geçen tüketiciler, "Para iadesi yapamayız", "Nereye isterseniz şikayet edin" şeklinde cevaplar aldığından dert yandı.

Abonelikte onay krizi! Firmalar habersiz yeniledi, tüketiciler faturayla karşılaştı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Bir televizyon platformundaki aboneliği sonlanan bir tüketici, rızası olmadan aboneliğinin yenildiğini ve 2 bin 268 lira fatura yansıtıldığını söyledi ve "Mağduriyetimi gidermediler ve istediğim yere şikayet edebileceğimi söylediler" dedi.

Bir online eğitim platformunda bulunan aboneliği konusunda benzer bir mağduriyet yaşayan başka bir tüketici ise kartından çekilen bin 199 liralık ücretin iadesini talep etti. Yine benzer bir durumu bir yatırım portalındaki aboneliğinde yaşayan diğer bir tüketici ise habersiz yenilenen aboneliği için kartından 2 bin 6 lira çekildiğini belirterek, "Otomatik yenilemeyi iptal ettim. Fakat ücret iadesi yapmadılar" dedi.

DONDURULAN HİZMETE DE FATURA

Bir CV uygulaması ve yapay zeka robotundan alınan tek aylık aboneliklerde de tüketiciler aynı şekilde faturalandırmaya devam ettiklerini anlattı. Pek çok kullanıcı, dondurdukları abonelikleri için aylardır fatura ödediklerini belirtti. Almadıkları hizmetin ücretini ödeyen tüketiciler, soluğu tüketici hakem heyetinde aldı.