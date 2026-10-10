Sultangazi'de İETT kazası! Kontrolden çıktı: Yaralılar var
Sultangazi Habipler Mahallesi’nde kontrolden çıkan bir İETT otobüsünün yol kenarındaki duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, emniyet güçleri de kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Sultangazi'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün istinat duvarına ve kaldırıma çarpması sonucu 4 yolcu yaralandı.Sultangazi'de İETT otobüsü kazası
KONTROLÜ KAYBETTİ İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI
Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne ilerleyen İETT otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan otobüs bulvardaki virajda istinat duvarına çarptı. Ardından kaldırıma çarpan otobüs yaklaşık 100 metre ileride durabildi.
YARALILAR VAR
Kazada otobüsteki 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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