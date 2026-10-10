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D-100'de gece saatlerinde ulaşım değişiyor! İBB alternatif güzergahı açıkladı

İstanbul'da derz değişim çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti, 21 Ekim'e kadar her gece 23.00 - 06.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için trafik akışı kuzey yan yoldan kontrollü olarak sağlanacak. İşte detaylı alternatif güzergah ve kapanış saatleri...

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D-100'de gece saatlerinde ulaşım değişiyor! İBB alternatif güzergahı açıkladı

İstanbul'da sürücüleri yakından ilgilendiren kritik duyuru İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) geldi.

Küçükçekmece Viyadüğü'nde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti belirli saatlerde ulaşıma kapatılacak.

Küçükçekmece Viyadüğü’ndeki çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti gece saatlerinde trafiğe kapatılacak. (Foto: İHA)Küçükçekmece Viyadüğü’ndeki çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti gece saatlerinde trafiğe kapatılacak. (Foto: İHA)

KAPANMA SAATLERİ VE TARİH ARALIĞI

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak kısıtlamanın detayları şöyle:

1. Çalışma Alanı
D-100 kara yolu Küçükçekmece Viyadüğü
2. Kapanacak Yön
Edirne istikameti
3. Tarih Aralığı
21 Ekim Çarşamba gününe kadar
4. Saat Aralığı
Her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında

21 Ekim’e kadar 23.00-06.00 saatlerinde uygulanacak kısıtlamada trafik kuzey yan yoldan kontrollü sağlanacak. (Foto: İHA)21 Ekim’e kadar 23.00-06.00 saatlerinde uygulanacak kısıtlamada trafik kuzey yan yoldan kontrollü sağlanacak. (Foto: İHA)

ALTERNATİF GÜZERGAH NERESİ?

Çalışmaların gece saatlerinde yoğunlaşacak trafik akışını olumsuz etkilememesi için sürücüler için alternatif güzergah belirlendi.

Belirtilen saat aralığında trafik akışı D-100 kara yolunun kuzey yan yolundan kontrollü olarak sağlanacak.

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