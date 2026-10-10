Küçükçekmece Viyadüğü’ndeki çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti gece saatlerinde trafiğe kapatılacak. (Foto: İHA)

KAPANMA SAATLERİ VE TARİH ARALIĞI

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak kısıtlamanın detayları şöyle: