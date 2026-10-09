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Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi! AFAD derinliği 7 kilometre olarak açıkladı!

Akdeniz açıklarında 9 Ekim akşamı 22.49'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının merkez üssü kıyıya uzak bir noktada bulunurken, Türkiye kıyılarındaki en yakın noktalar Mersin sınırlarında yer aldı.

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Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi! AFAD derinliği 7 kilometre olarak açıkladı!

Akdeniz açıklarında 9 Ekim akşamı yerel saatle 22.49'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kıyıya uzak bir noktada gerçekleşti.

SARSINTI YÜZEYE YAKIN BİR NOKTADA OLUŞTU

Depremin yerel büyüklüğü (ML) 3.9 olarak ölçüldü. Bu ölçüm, sismografların kaydettiği dalgaların genliğine dayanan temel büyüklük değerini ifade ediyor. Depremin yeryüzünün 7 kilometre altında oluşması ise sığ odaklı sarsıntılar arasında yer aldığını gösteriyor.

KIYI ŞERİDİNE EN YAKIN NOKTALAR BELİRLENDİ

Açık denizde meydana gelen depremin merkez üssüne Türkiye kıyılarından en yakın yerleşim merkezleri Mersin sınırları içinde bulunuyor. Merkez üssüne en yakın 5 nokta şu şekilde kaydedildi:

Merkez üssüne en yakın noktalar
NoktaUzaklık
Kösrelik Adası (Silifke, Mersin)183,28 kilometre
Beşparmak Adası (Gülnar, Mersin)184,14 kilometre
Dana Adası (Silifke, Mersin)184,66 kilometre
Büyükeceli (Gülnar, Mersin)188,02 kilometre
Güvercin Adası (Silifke, Mersin)189,71 kilometre

ÇEVRE İLLERE OLAN UZAKLIK

Depremin kaydedildiği koordinatların çevre illere olan mesafesi incelendiğinde, en yakın kıyı illerinin yaklaşık 250 kilometre mesafede yer aldığı görülüyor. Merkez üssüne en yakın 5 il merkezi şöyle sıralandı:

Merkez üssüne en yakın il merkezleri
İlUzaklık
Hatay249,57 kilometre
Mersin250,59 kilometre
Adana285,51 kilometre
Karaman304,58 kilometre
Osmaniye330,36 kilometre

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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