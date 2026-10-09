Fon Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Fon Koordinasyon Kurulu, belirlenen temel ilkeler doğrultusunda ilgili kurumlarla eş güdüm içinde hızlı adımlar atmaya yönelik çalışmalarını sürdürecek. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yaparken bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar da kendi alanlarında çalışmalarını yürüterek aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

Toplantının bir diğer gündem maddesi, fahiş kazançların iadesi oldu. İade işlemleri için açılan hesaplar üzerinden yürütülecek süreçte kurumlar arasında sağlanması gereken eş güdüm ve atılacak adımlar değerlendirildi.

Bu kapsamda, olağanüstü tasfiyeye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulacak kanun teklifi çerçevesinde 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ara ödemeler için hazırlanan teknik çalışmalar gözden geçirildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmış, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu kapsamda, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alınmıştır.

Fon Koordinasyon Kurulu, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir."

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