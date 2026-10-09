Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilenler arasında Sandal'ın oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G., eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S., Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü H.C.Ö. ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. de bulunuyordu.

Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Bayraklı Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" , "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bayraklı Belediyesi (Foto: DHA)

SAYIŞTAY DENETİMİYLE BAŞLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sayıştayın 2025 yılında belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik mali denetiminde, 2024'teki bazı ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu belirtilmişti. Raporlarla da teyit edilen tespitlerin ardından soruşturmanın derinleştirildiği bildirilmişti.

BAYBEL AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kâğıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği belirlenmişti. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı da soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer almıştı.

MİLYONLARCA LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Mali incelemelerde, bazı ödemelerin eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U. ve kardeşi H.U. ile Serdar Sandal'ın oğlu Y. Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti.