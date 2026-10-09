Bayraklı Belediyesi soruşturmasında Serdar Sandal dahil 6 tutuklama
İzmir’de Bayraklı Belediyesinin iştiraki BAYBEL AŞ üzerinden yürütülen ihalelere ilişkin soruşturmada, eski Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de Bayraklı Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilenler arasında Sandal'ın oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G., eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S., Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü H.C.Ö. ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. de bulunuyordu.
SAYIŞTAY DENETİMİYLE BAŞLADI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sayıştayın 2025 yılında belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik mali denetiminde, 2024'teki bazı ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu belirtilmişti. Raporlarla da teyit edilen tespitlerin ardından soruşturmanın derinleştirildiği bildirilmişti.
BAYBEL AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kâğıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği belirlenmişti. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı da soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer almıştı.
MİLYONLARCA LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI
Mali incelemelerde, bazı ödemelerin eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U. ve kardeşi H.U. ile Serdar Sandal'ın oğlu Y. Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti.
Usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin 188 lira 5 kuruş kamu zararına neden olunduğu, doğrudan temin yoluyla iş alan firma sahiplerince belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiğinin belirlendiği açıklanmıştı.
5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Tespitlerin ardından, Serdar Sandal'ın elebaşılığında hareket ettiği öne sürülen yapılanmaya yönelik 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen F.F.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.