AA'nın aktardığı habere göre, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mehmet Nefes'in Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) duyurduğu bu adımla, GÖKTÜRK-2'nin arşiv görüntüleri de herkes için erişilebilir hale geldi.

Türkiye'nin yerli uydu görüntülerini tek bir merkezde toplayan Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme Portalı (GEZGİN), kapsamlı bir güncellemeyle yeniden vatandaşın kullanımına açıldı.

GÖKTÜRK-2'nin yıllardır biriktirdiği arşiv görüntüleri artık herkesin erişimine açıldı. | Görsel: AA

GÖKTÜRK-2 ARŞİVİ ARTIK EKRANINIZDA

İlk sivil gözlem uydusu altyapısı olarak 7,5 metre çözünürlük sunan GEZGİN, "gezgin.gov.tr" adresi üzerinden doğrudan halka hizmet veriyor.

Sistemin veri havuzuna GÖKTÜRK-2'nin geniş arşivini de dahil eden TÜBİTAK UZAY, gelecekte fırlatılacak yeni sivil uydularla bu portalı sürekli güncel tutmayı planlıyor.

Enstitü Müdürü Nefes, doğrudan vatandaşa dokunan bu projenin heyecan verici olduğunu belirtirken, Türkiye'nin alçak yörüngeden Ay yörüngesine uzanan uydu üretim çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguluyor.

UYDU VERİLERİ HANGİ ALANLARDA İŞİNİZE YARAYACAK? Milli uydu verilerinin kamu hizmetlerinde daha yaygın kullanılmasını sağlayan platform, kurumlar arası veri akışını kolaylaştırıyor ve uzaydan elde edilen katma değeri artırıyor. Yenilenen portal üzerinden sunulan güncel ve arşiv niteliğindeki uydu görüntüleri, birçok farklı sektörde kritik bir rol üstleniyor: Tarım, ormancılık ve rekolte takibi

Su kaynaklarının ve çevresel değişimlerin izlenmesi

Afet ve acil durum yönetimi

Şehir ve bölge planlaması

Haritacılık ve arazi kullanım analizleri