Alaattin Kadayıfçıoğlu (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"PARMAĞIM TETİKTE DEĞİLDİ"

Alaattin Kadayıfçıoğlu da öldürme kastının bulunmadığını savundu. Kadayıfçıoğlu, olay sırasında silah taşıdığını ancak ateş etmediğini ileri sürdü.

"Oraya gittiğim zaman orada beklediklerini görünce caydırıcı olması için silahlaydım, asla kastım yoktu. Bir kastım olsaydı arabadan inince bu şekilde inerdim. Parmağım tetikte değildi. Ben ateş etmedim Allah şahittir. Buradan çıkmak nasip olmasın. Benim silahla yaralama gibi de bir dosyam yoktur"

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise beraatini, yurt dışı yasağının kaldırılmasını ve telefonunun kendisine iade edilmesini istedi.

"Ben bir şey söylemek istemiyorum. Beraatimi ve yurt dışı yasağımın kalkmasını ve telefonumu istiyorum"