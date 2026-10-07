Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar çıktı! Anne Ülker Kundakçı’dan Aleyna Kalaycıoğlu’na sert tepki
Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme, 7 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Ekim’e erteledi. Savcılık, Aleyna Kalaycıoğlu’nun (Aleyna Tutuş) tahliyesini, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ise “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Acılı anne Ülker Kundakçı ise duruşmada, “Aleyna yüzünden bu olay bu noktaya geldi. En büyük suçlu bu” diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun (Aleyna Tutuş) "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tahliyesini ve "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcı, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Sanık ve müşteki avukatları, mütalaaya karşı ek savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, tarafların esasa ilişkin savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre taleplerini kabul etti.
Heyet, 7 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.
ACILI ANNE: EN BÜYÜK SUÇLU ALEYNA
Duruşmada söz alan Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı, sanıkların tahliye edilmemesini istedi. Oğlunun ölümüne ilişkin daha önce yaptığı suç duyurularının dikkate alınmasını isteyen anne Kundakçı, şöyle konuştu:
"Devletin ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun bana bir evlat borcu var. Sanığın ileri geri suçları var. Ben bunu bir suç duyurusu olarak beyan etmiştim. Uyuşturucu kullanan, silahla yaralaması olan insana silah ruhsatı nasıl verildi? Lütfen benim suç duyurumu dikkate alın. Bunlar neden dışarı salınacak? Bir can gitti. Dün benim oğlumun doğum günüydü. Aleyna yüzünden bu olay bu noktaya geldi. En büyük suçlu bu. Benim çocuğumun katillerini buradan çıkarmayın"
SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ
Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu (Aleyna Tutuş), cezaevinde zor günler geçirdiğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
"Ben gerçekten cezaevinde çok kötüyüm. Sevdiğim insanı kaybettim ve bununla suçlanıyorum. Hakkımda yalan yanlış haber çıkartanlara hakkımı helal etmiyorum. Kimsenin evine, stüdyosuna gitmedim. Tek derdim köpeğimi almaktı. Bir anda yangının içerisinde buldum kendimi"
"PARMAĞIM TETİKTE DEĞİLDİ"
Alaattin Kadayıfçıoğlu da öldürme kastının bulunmadığını savundu. Kadayıfçıoğlu, olay sırasında silah taşıdığını ancak ateş etmediğini ileri sürdü.
"Oraya gittiğim zaman orada beklediklerini görünce caydırıcı olması için silahlaydım, asla kastım yoktu. Bir kastım olsaydı arabadan inince bu şekilde inerdim. Parmağım tetikte değildi. Ben ateş etmedim Allah şahittir. Buradan çıkmak nasip olmasın. Benim silahla yaralama gibi de bir dosyam yoktur"
Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise beraatini, yurt dışı yasağının kaldırılmasını ve telefonunun kendisine iade edilmesini istedi.
"Ben bir şey söylemek istemiyorum. Beraatimi ve yurt dışı yasağımın kalkmasını ve telefonumu istiyorum"
NE OLMUŞTU?
Dava konusu olay, 19 Mart gecesi Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre rapçi Canbay & Wolker grubunun üyesi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu (Aleyna Tutuş) ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu belirtilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.
Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Tutuş'un bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklerken olay yerine iki araçla gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
İddianamede yer alan güvenlik kamerası incelemesine göre, araçtan inen Alaattin Kadayıfçıoğlu, Kundakçı'nın bulunduğu aracın ön yolcu kapısını açarak silahla ateş etti.
Ağır yaralanan 21 yaşındaki futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İDDİANAMEDE PLANLI SALDIRI ŞÜPHESİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıkların olaydan saatler önce bölgeye gelip gittikleri belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtları, HTS verileri, cep telefonu incelemeleri ve kriminal raporlar doğrultusunda saldırının spontane değil, planlı olabileceğine yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.
İddianamede, olay öncesinde sanıklar arasında yoğun iletişim bulunduğu, olayın ardından da bazı temasların sürdüğü aktarıldı.
Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenirken, Aleyna Kalaycıoğlu (Aleyna Tutuş) ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında da "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis talep edildi.
Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Metin Kadayıfçıoğlu hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edildi. Engin Taşkıran hakkında aynı suçlardan 6 aydan 10 yıla kadar, İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Davanın bir sonraki duruşması 16 Ekim'de görülecek.
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