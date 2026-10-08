Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani Ankara'da görüştü! İstanbul'da Barrack ile kritik temas
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Öte yandan Şeybani ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile de görüştü.
Türkiye'de bölgesel denklem açısından kritik görüşmeler gerçekleştirildi.
FİDAN İLE ŞEYBANİ GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel meseleler ele alındı.
ŞEYBANİ İLE BARRACK İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi.
Şeybani ile Barrack'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Şeybani ile Barrack'ın Suriye ile ABD'nin "ortak ilgi alanına giren çeşitli dosyalarda işbirliği ve koordinasyon perspektiflerini, ayrıca güvenlik ve istikrarı destekleme yönünde yürütülen çabaları" görüştükleri kaydedildi.