FİDAN İLE ŞEYBANİ GÖRÜŞTÜ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel meseleler ele alındı.

Şeybani ve Fidan (Foto: AA)

ŞEYBANİ İLE BARRACK İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi.

Barrack ve Şeybani (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Şeybani ile Barrack'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Şeybani ile Barrack'ın Suriye ile ABD'nin "ortak ilgi alanına giren çeşitli dosyalarda işbirliği ve koordinasyon perspektiflerini, ayrıca güvenlik ve istikrarı destekleme yönünde yürütülen çabaları" görüştükleri kaydedildi.

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