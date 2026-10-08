Fon soruşturmasında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da katıldığı Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi'nde ekonomi ve sermaye piyasalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon piyasasındaki gelişmelere de değinen Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiye edildiğini ve 43 bin fon yatırımcısının parasının ilgili bankalara yatırıldığını açıkladı.