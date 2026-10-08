Mehmet Şimşek açıkladı: 17 fon tasfiye edildi, 43 bin yatırımcının parası ilgili bankalara yatırıldı
Fon soruşturması kapsamında tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarında beklenen ödemelere ilişkin yeni gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının hesaplarına aktarıldığını belirterek, süreçte önceliğin para piyasası fonları ve küçük yatırımcılara verildiğini söyledi.
Fon soruşturmasında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da katıldığı Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi'nde ekonomi ve sermaye piyasalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon piyasasındaki gelişmelere de değinen Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiye edildiğini ve 43 bin fon yatırımcısının parasının ilgili bankalara yatırıldığını açıkladı.
"SORUNU KÜÇÜMSEMİYORUZ"
Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, alınan önlemlere dikkat çekti. Şimşek, "Sorunu küçümsemiyoruz ama tekrar yaşanmaması için ciddi düzenlemeler yapıldı, daha da yapılacak." dedi.
Bakan Şimşek, piyasa bozucu faaliyetlere karşı hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Piyasa bozucu faaliyette bulunan herkes hukuk önünde hesap verecek, yeni bir yasa tasarısı TBMM'ye sunulacak." ifadelerini kullandı.
"SİSTEMİK BİR RİSK YOK"
Sermaye piyasalarına ilişkin endişelere de değinen Şimşek, ekonominin mevcut durumuna ilişkin güven mesajı verdi. Şimşek, "Sermaye piyasalarına ilişkin endişeye gerek yok, ekonomi temelleri sağlamlaştı, sistemik bir risk yok." diye konuştu.
FON PİYASASINDA YENİ DÜZENLEMELER
Fon piyasalarına yönelik yeni adımların da atılacağını belirten Şimşek, "Fon piyasalarında ilave hukuki ve idari düzenlemeler yapılacak." dedi.
Tasfiye sürecinde küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verildiğini belirten Şimşek, "Önceliği para piyasası fonlarına ve küçük yatırımcıya verdik." ifadelerini kullandı.
43 BİN YATIRIMCININ PARASI YATIRILDI
Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiye sürecinin tamamlandığını ve yatırımcıların paralarının ilgili bankalara aktarıldığını açıkladı.
Bakan Şimşek, "TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin fon yatırımcısının paraları ilgili bankalara yatırıldı." dedi.
"DAHA SAĞLAM YAPI SÖZ KONUSU OLACAK"
Sermaye piyasalarında düzenleyici çerçevenin güçlendirileceğini belirten Şimşek, SPK'nın mevcut fon rehberinin yanı sıra yeni adımların da devreye alınacağını söyledi.
Şimşek, "Hem SPK'nın fon rehberi hem de atılacak ilave adımlarla çok daha sağlam yapı söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.