BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,6 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi - İHA)

KAZANDIRAN SEKTÖR

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,93 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki arz endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatının 104 doların üzerine çıkması ve tahvil piyasalarındaki satış baskısının sürmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerindeki satışlara karşın sanayi hisseleri öncülüğündeki alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.