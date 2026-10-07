Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yerel siyaset dengelerini değiştiren sürpriz ayrılık kararı alındı. 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı koltuğunda oturan Nuri Tekin ve beraberindeki 9 belediye meclisi üyesi, CHP'den istifa ederek yollarına bağımsız devam edeceklerini açıkladı.

Zonguldak’ın Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin ve 9 CHP’li belediye meclisi üyesi, partilerindeki son gelişmeleri gerekçe göstererek istifa etti.

CHP'deki son gelişmeleri değerlendirdiklerini anlatan Tekin, " Partimizde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu sürecin sonunda, 9 belediye meclis üyesi arkadaşımla CHP'den istifa ediyoruz. Siyasi yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Üç dönem boyunca CHP çatısı altında omuz omuza mücadele ettiğim, bana inanan, desteğini ve emeğini esirgemeyen tüm yol arkadaşlarıma ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum ." dedi.

İstifa kararını yazılı açıklamayla duyuran Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin , siyasette bazı adımların öfkeyle değil, uzun uzun düşünülerek atıldığına dikkat çekti.

3'ÜNCÜ DÖNEMDE YENİ SAYFA

Göreve geldiği 2014 yılından itibaren halkın teveccühüyle seçildiği belediye başkanlığını 3 dönemdir gururla sürdürdüğünü belirten Tekin, siyasi hayatı boyunca halkın güvenine layık olmayı esas aldığını dile getirdi.

Kendisine verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için çaba harcadığını aktaran Tekin, hiçbir ayrım yapmadan ilçeye en iyi hizmeti sunmak amacıyla var gücüyle çalıştığını bildirdi.

İlçeye olan sevdasının ve halka hizmet etme kararlılığının değişmeyeceğinin altını çizen Tekin, aynı sorumluluk ve azimle Alaplı için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Tekin, kararın anlık öfkeyle değil, derin değerlendirmeler sonucunda alındığını belirterek bundan sonraki süreçte yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdu.