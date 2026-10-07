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ODINE hisselerinde kritik gelişme: SPK’dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ODINE hissesindeki işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verirken, söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirdi.

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ODINE hisselerinde kritik gelişme: SPK’dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ODINE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü incelemeyi tamamladı. Kurul, inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verirken, söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasını da kararlaştırdı.

SPK İNCELEMESİNİ TAMAMLADI

SPK tarafından ODINE hissesindeki pay piyasası işlemlerine yönelik gerçekleştirilen inceleme sonuçlandı. Kurul, yapılan değerlendirmelerin ardından 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, ODINE hissesindeki işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. (Foto: AA)Sermaye Piyasası Kurulu, ODINE hissesindeki işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. (Foto: AA)

2 YIL İŞLEM YASAĞI

Kurulun aldığı karar kapsamında, hakkında suç duyurusunda bulunulan 21 kişiye 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi.

İŞTE İSİM İSİM O LİSTE

Sıra
Ad Soyad
1
Mehmet Selim TUNÇBİLEK
2
Adem KARATEPE
3
Rüstem KARAKAYA
4
Ali CESUR
5
Ayşe Seher AYDIN
6
Enes YAZICI
7
Feryal KÖKER
8
Müjdat EDE
9
Nilgül SARIÇALI
10
Oğuzhan ÖZERKAYA
11
Onur GÖĞEBAKAN
12
Orçun Berkay KAYA
13
Ahmet ÖZCAN
14
Halil İbrahim EGE
15
Muhammed YARIZ
16
Sezai BEKGÖZ
17
Ahmet Haluk GÜNER
18
Yasemin YILMAZ
19
Burak POYRAZ
20
Cengiz AVCI
21
Erdem ÖZKAN

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