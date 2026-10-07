ODINE hisselerinde kritik gelişme: SPK’dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ODINE hissesindeki işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verirken, söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirdi.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ODINE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü incelemeyi tamamladı. Kurul, inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verirken, söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasını da kararlaştırdı.
SPK İNCELEMESİNİ TAMAMLADI
SPK tarafından ODINE hissesindeki pay piyasası işlemlerine yönelik gerçekleştirilen inceleme sonuçlandı. Kurul, yapılan değerlendirmelerin ardından 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
2 YIL İŞLEM YASAĞI
Kurulun aldığı karar kapsamında, hakkında suç duyurusunda bulunulan 21 kişiye 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi.
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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel