Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinde yeni dönem! Açılıştan denetime yeni kurallar Resmi Gazete'de
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımına göre, engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinde yeni dönem başladı. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 81 ilde hizmet veren merkezlerin açılış, denetim, personel ve fiziki şartları ile ödeme ve yerleştirme süreçlerinde yeni kurallar uygulanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 7 Ekim 2026 tarihiyle Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.
Söz konusu düzenlemeye göre özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, personel ve fiziki şartlarından bakım hizmetlerine, ücret ve yerleştirme süreçlerine kadar birçok alanda yeni kurallar uygulanacak.
ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, engelli bireylere yönelik özel bakım hizmetlerinde yeni bir dönemi işaret etti. Paylaşımda, yeni yönetmeliğin 81 ilde hizmet veren özel bakım merkezlerine ilişkin mühim detaylar içerdiği aktarıldı.
"SORUNLARA BÜTÜNCÜL ÇÖZÜMLER"
Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğimiz, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; 81 ilimizde hizmet sunan özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, ödeme süreçlerinden yerleştirme işlemlerine kadar mevcut yapısal sorunlara bütüncül çözümler getiriyoruz.
Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz. Yeni Yönetmeliğimiz ülkemize, ailelerimize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun."