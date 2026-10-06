Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 7 Ekim 2026 tarihiyle Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Söz konusu düzenlemeye göre özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, personel ve fiziki şartlarından bakım hizmetlerine, ücret ve yerleştirme süreçlerine kadar birçok alanda yeni kurallar uygulanacak.