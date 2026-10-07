Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

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KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı ve bunun, bugün bulunan üçüncü ceset olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bulunan cesedin kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.