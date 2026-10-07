KKTC'deki gemi faciasında acı haber: Can kaybı 26'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemiyle ilgili sürdürülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 26'YA YÜKSELDİ
KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı ve bunun, bugün bulunan üçüncü ceset olduğu vurgulandı.
Açıklamada, bulunan cesedin kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
5 Ekim'de bulunan cesedin kimlik tespit çalışmaların da tamamlandığı kaydedilen açıklamada, yapılan DNA incelemeleri sonucunda hayatını kaybeden kişinin Orhan Bekret olduğu aktarıldı.
KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Son gelişmeyle birlikte, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.