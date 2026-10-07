Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlattı.

PAYLAŞIMI SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Soruşturmaya konu olan paylaşımda Laçin, "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandı.

Berna Laçin'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Başsavcılık tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı dakikalarda paylaşım yapan Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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