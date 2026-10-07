Berna Laçin'in AK Parti'yi hedef alan “İzmir daha önce de işgal edildi” paylaşımına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” paylaşımı üzerine harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı dakikalarda paylaşım yapan Laçin hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlattı.
PAYLAŞIMI SORUŞTURMA KONUSU OLDU
Soruşturmaya konu olan paylaşımda Laçin, "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılık tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı dakikalarda paylaşım yapan Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel