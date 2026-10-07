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Berna Laçin'in AK Parti'yi hedef alan “İzmir daha önce de işgal edildi” paylaşımına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” paylaşımı üzerine harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı dakikalarda paylaşım yapan Laçin hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Berna Laçin'in AK Parti'yi hedef alan “İzmir daha önce de işgal edildi” paylaşımına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlattı.

PAYLAŞIMI SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Soruşturmaya konu olan paylaşımda Laçin, "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandı.

Berna Laçin'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Berna Laçin'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı dakikalarda paylaşım yapan Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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