Emre Tezmen’in 14 milyar TL için savcılığa başvurduğu iddiasına Başsavcılıktan yalanlama: "Haberler gerçeği yansıtmıyor"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Tera patronu Emre Tezmen’in, Erdin Özel’in 14 milyar TL’yi şahsi hesabına aktardığını belirleyerek savcılığa başvurduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, Emre Tezmen’in bu yönde herhangi bir müracaatının bulunmadığını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformları ile kamuoyuna yansıyan "Tera patronu Emre Tezmen, Erdin Özel'in 14 milyar TL'yi şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurdu" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık, söz konusu haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, Emre Tezmen tarafından bu yönde herhangi bir müracaatta bulunulmadığını bildirdi.
"BU YÖNDE BİR MÜRACAAT BULUNMAMAKTADIR"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda yer alan "Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel'in 14 milyar TL'yi şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş" şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, Emre Tezmen'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bu yönde herhangi bir müracaatının bulunmadığı ifade edildi.