İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformları ile kamuoyuna yansıyan "Tera patronu Emre Tezmen, Erdin Özel'in 14 milyar TL'yi şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurdu" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, söz konusu haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, Emre Tezmen tarafından bu yönde herhangi bir müracaatta bulunulmadığını bildirdi.