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TFFHGD'den Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif için ihraç kararı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, “Hakemler Dosyası Soruşturması”nda tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarıldığını açıkladı. Kararın Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleştiği bildirildi.

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TFFHGD'den Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif için ihraç kararı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), "Hakemler Dosyası Soruşturması"nda tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında alınan kararı kamuoyuna duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, adli mercilerce yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde adı geçen üç üye hakkında, söz konusu olay ve olguların derneğin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

TFFHGD, “Hakemler Dosyası Soruşturması”nda tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarıldığını açıkladı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)TFFHGD, “Hakemler Dosyası Soruşturması”nda tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarıldığını açıkladı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİLER

TFFHGD, Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in Dernek Tüzüğü'nün ilgili hükümleri kapsamında Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından Genel Merkez Disiplin Kurulu, üç ismin dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi.

İHRAÇ KARARI KESİNLEŞTİ

Disiplin Kurulunun aldığı ihraç kararının Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek onaylandığı ve kesinleştiği açıklandı.

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TFFHGD'den Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif için ihraç kararı-3 TFFHGD'den Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif için ihraç kararı-4 TFFHGD'den Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif için ihraç kararı-5

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