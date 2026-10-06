Şık’ın meyhane ortağı Saymadi’nin terör dosyası: PKK’dan ceza almış! Provokatif eylemlerde 'organizatörlük' iddiası
TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın ortaklık ilişkisi kurduğu Ahmet Saymadi’nin uyuşturucu soruşturmasından tutuklanmasının ardından PKK sicili gün yüzüne çıktı. Mahkeme belgelerine göre Saymadi, 2025 yılında silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararda Şık’ın ortağının provokatif eylemleri organize ettiği ve PKK terör örgütü kapsamında faaliyet yürüttüğü tespitine vurgu yapıldığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın "Kadim" isimli meyhanede işletme ortağı olduğu bilinen Ahmet Saymadi'nin 2025 yılında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan mahkum edildiği ortaya çıktı.
Uyuşturucu ticareti iddiaları üzerine başlatılan soruşturma neticesinde cezaevine gönderilen Saymadi'nin adli sicilindeki terör detayı dikkat çekti.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 Temmuz 2025 tarihli gerekçeli kararında, Saymadi hakkında PKK terör örgütü üyeliği kapsamında işlem yapıldığı ve mahkumiyet hükmü kurulduğu anlaşıldı.
Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, sanık Ahmet Saymadi mahkeme huzurunda verdiği ifadede Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bünyesinde faaliyet yürüttüğünü, eylemlerinin ifade özgürlüğü çerçevesinde kaldığını ve yasa dışı bir yapılanma içerisinde olmadığını iddia etti.
Ancak mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu inkar etmesinin kendisini cezadan kurtarmaya yönelik bir hamle olduğunu belirterek bu savunmaya itibar etmedi.
PROVOKATİF EYLEMLERİ ORGANİZE ETTİ
Gerekçeli kararda Saymadi'nin 2013 yılındaki Gezi Parkı kalkışması sürecinde aktif rol aldığı, eylemlerde kullanılacak pankart yazılarını hazırladığı ve katılımı artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden çağrılar yaptığı kaydedildi.
Dosya kapsamındaki teyp kayıtları incelendiğinde, Saymadi'nin marjinal sol, ulusalcı ve bölücü gruplar tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri organize eden şahıslar arasında yer aldığı tespit edildi.
Saymadi'nin ayrıca 12 Temmuz 2013 tarihinde Hatay'da düzenlenen yasa dışı gösterilere katıldığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki karakol yapımını protesto etmek amacıyla düzenlenen anma töreni adı altındaki provokatif eylemlerde yer aldığı bildirildi.
Kararda, Saymadi'nin tutuklu şahısların mahkemelerine katılım sağlamak için organizasyonlar yaptığı, oluşturulan forumlarda üst düzey görevler üstlendiği ve kitleleri kışkırtıcı elektronik postalar gönderdiği ifade edildi.
YASA DIŞI GÖSTERİLERDE FAAL ROL ALDI
Mahkeme belgelerinde sanığın Ankara Tuzluçayır'da yaşanan olaylar ve Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki eylemlere destek vermek amacıyla Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda yasa dışı gösteri organize ettiği aktarıldı.
Aynı zamanda 15 Eylül 2013 tarihinde Kadıköy İskele Meydanı'ndaki otobüs duraklarında gerçekleştirilen eylemlerde de yönlendirici pozisyonda bulunduğu vurgulandı.
TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın işletme ortağı olduğunu açıkladığı Ahmet Saymadi'nin, uyuşturucu soruşturmasından tutuklanmasının ardından terör mahkumiyetinin de gün yüzüne çıkması olayın vehametini artırdı..