İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın "Kadim" isimli meyhanede işletme ortağı olduğu bilinen Ahmet Saymadi'nin 2025 yılında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan mahkum edildiği ortaya çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 Temmuz 2025 tarihli gerekçeli kararında, Saymadi hakkında PKK terör örgütü üyeliği kapsamında işlem yapıldığı ve mahkumiyet hükmü kurulduğu anlaşıldı.

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, sanık Ahmet Saymadi mahkeme huzurunda verdiği ifadede Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bünyesinde faaliyet yürüttüğünü, eylemlerinin ifade özgürlüğü çerçevesinde kaldığını ve yasa dışı bir yapılanma içerisinde olmadığını iddia etti.

Ancak mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu inkar etmesinin kendisini cezadan kurtarmaya yönelik bir hamle olduğunu belirterek bu savunmaya itibar etmedi.

Uyuşturucu ticareti iddialarıyla cezaevine gönderilen meyhaneci Ahmet Saymadi’nin geçmişteki terör bağlantıları mahkeme kayıtlarına yansıdı.