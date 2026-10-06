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İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 95 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 95 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 20:04
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026 20:08
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İstanbul'da gerçekleştirilen yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 95 şüpheli gözaltına alındı.
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