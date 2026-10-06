Bakan Gürlek Kozinoğlu ve Yazıcıoğlu soruşturmalarının son durumunu açıkladı

Hamid Yorulmaz biyolojik babası olduğu öne sürülen kişiyle ilk kez karşılaştı! Gözler DNA sonucunda

Başkan Erdoğan'dan 2026-2027 akademik yılı açılışında yapay zeka mesajı: “Ana aktör insan olmazsa bilgi sağlıklı ve kalıcı olmaz”

Özgür Özel'in Ferdi Zeyrek ve Cemil Tugay çelişkisi: "Sütte leke var" videosu belgelendi

Özgür Özel'in Ferdi Zeyrek ve Cemil Tugay çelişkisi: "Sütte leke var" videosu belgelendi