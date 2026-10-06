Emine Erdoğan, GİF'in yeni sezonunun gençlerle birlikte açılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. TÜRGEV'in yeni sezona büyük bir heyecan ve titizlikle hazırlandığını ifade eden Erdoğan, gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri destekleyici bir muhite ve tecrübeleriyle rehberlik edecek rol modellere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TÜRGEV bünyesinde genç kızların ilgi, yetenek ve potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) 2027 sezon açılışında konuştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde "İz Bırak" temasıyla gerçekleştirilen programda Erdoğan, dijital çağın gençlerin hayatındaki etkilerine dikkat çekerek anlamın yalnızca bilgiye ulaşmakla elde edilemeyeceğini vurguladı.

Emine Erdoğan, GİF'in 2027 sezon açılışında gençlere seslendi. (Foto: AA)

GİF'in bu ortamı oluşturmayı amaçladığını belirten Erdoğan, gençlere destek olan TÜRGEV emektarlarına teşekkür etti.

Bu yılki "İz Bırak" temasının önemine değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hepimiz, bizden önce bırakılmış izlerin içinde yaşıyor, o izlerle hayatı anlamlandırıyor ve ardımızda yeni izler bırakıyoruz. Ne var ki yaşadığımız dijital çağ, hayatın izlerini okuma, yorumlama ve geleceğe taşıma biçimimizi köklü biçimde değiştirmiş durumda. İnsanlık, tarihin hiçbir döneminde böylesine büyük bir bilgi, görüntü ve ses akışına aynı anda maruz kalmadı. Ama erişimin artması, idrakin de aynı ölçüde artmasını sağlamadı."

"ALGORİTMALAR NEYİ GÖRECEĞİMİZİ BELİRLİYOR"

Dijital dünyada dikkatin sürekli bölündüğünü ifade eden Erdoğan, değerli olanı fark etmenin ve doğru izleri seçmenin giderek daha fazla dikkat ve irade gerektirdiğini söyledi.

Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Neyin önümüze çıkacağını, hangi sesin duyulup hangisinin görünmez kalacağını çoğu zaman algoritmalar belirliyor. Bu da bizi yalnızca neyi gördüğümüzü değil, neyi göremediğimizi de düşünmeye mecbur bırakıyor."

Yorumlama biçiminin de dijital dönüşümden etkilendiğini belirten Erdoğan, bilgiye ulaşmak ile manaya ulaşmanın aynı şey olmadığını vurguladı.

"Bir sorunun cevabına saniyeler içinde ulaşabiliyoruz, yapay zeka bize bilgi derliyor, metin kuruyor, fikir öneriyor. Fakat cevaba ulaşmakla manaya ulaşmak aynı şey değil. Mana, hazır olarak önümüze konulan bir sonuç değil, insanın tecrübesi, muhakemesi, emeği ve tefekkürü içinde kurduğu bir derinlikten doğuyor."



"İNSANLIK TARİHİNDE HİÇBİR NESİL ARDINDA BU KADAR ÇOK KAYIT BIRAKMAMIŞTIR"

Emine Erdoğan, dijital çağda iz bırakmanın da farklı bir anlam kazandığını belirterek, çevrim içi dünyada gerçekleştirilen her arama, paylaşılan içerik, görüntü ve tercihin "dijital ayak izi" olarak kayıt altına alındığını söyledi.