Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, YEDAM kayıtlarındaki 14 bin 458 kişiye ait ilk değerlendirme formu ve 3 bin 767 sosyal hizmet bilgilendirme formunun analiz edildiği araştırmada, bağımlılık deneyimi yaşayanlar ve yakınlarıyla yapılan görüşmeler de değerlendirildi.

Enstitü Sosyal'in "Türkiye'de Dijital Kumar: Görünüm, Dinamikler ve Mücadele Stratejileri" araştırması, dijital çağda kumara açılan kapının artık cep telefonuna kadar geldiğini ortaya koydu.

Rapora göre dijital kumarın riskini artıran en önemli unsurlardan biri mobil cihazlarla sağlanan sürekli erişilebilirlik. Telefona her an ulaşabilme kolaylığının kişinin kendisini sınırlandırma gücünü zayıflattığı ve bağımlılığın gelişimini hızlandırdığı belirtiliyor. Yüksek erişilebilirliğin ise özellikle dürtü kontrolü daha zayıf ergenlerde bağımlılığın yaygınlaşmasında rol oynadığına dikkat çekiliyor.

Dijital kumar çocuk ve gençleri de tehdit ediyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KAYIP SADECE PARA DEĞİL

Araştırmaya göre dijital kumarın sonuçları ekonomik kayıpla sınırlı kalmıyor. Bağımlılık tablosunda depresyon, yüksek anksiyete, dürtüsellik ve öfke kontrolü sorunları öne çıkarken dikkat eksikliği, sosyal izolasyon ve iletişimde kopuşlar da görülüyor. Aile içindeki güven bağlarının zedelenmesi, sosyal çevreden uzaklaşma ve borçların gizlenmesi de bağımlılığın yarattığı sonuçlar arasında sıralanıyor.