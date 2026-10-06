Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sularında 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasında, denizin derinliklerinde süren umutlu bekleyiş yerini acı haberlere bırakmaya devam ediyor.

Girne açıklarında su alarak batan Filo Jet isimli yolcu gemisi faciasında arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin tespit edilmesine yönelik gerekli inceleme ve kimliklendirme çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Girne açıklarında batan Filo Jet adlı yolcu gemisindeki kayıpları bulmak amacıyla yürütülen dip arama çalışmalarında bugün 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

KAYIP SAYISI 5'E DÜŞTÜ

Arama kurtarma ekiplerinin deniz ve ilgili bölgelerde yürüttüğü kesintisiz tarama faaliyetleri sonucunda ulaşılan son cansız bedenle birlikte, faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Resmi verilere göre, kazanın ardından kayıp olarak aranan kişi sayısı ise 5'e düştü. Ekiplerin, geriye kalan kayıp şahıslara ulaşmak amacıyla bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü aktarıldı.

KKTC Başbakanlığı, yürütülen dip taramalarında bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve kimlik tespit işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.