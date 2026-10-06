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Deniz dibi taramasında yeni gelişme: Girne açıklarındaki gemi kazasında can kaybı 23'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen ve Filo Jet adlı yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan faciada arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, deniz dibinde yürütülen tarama faaliyetleri sırasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, kayıp olarak aranan 5 kişiyi bulmak için ekiplerin bölgedeki mesaisi devam ediyor. Bulunan naaşın kimlik tespiti için adli süreç başlatıldı.

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Deniz dibi taramasında yeni gelişme: Girne açıklarındaki gemi kazasında can kaybı 23'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sularında 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasında, denizin derinliklerinde süren umutlu bekleyiş yerini acı haberlere bırakmaya devam ediyor.

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Girne açıklarında batan Filo Jet adlı yolcu gemisindeki kayıpları bulmak amacıyla yürütülen dip arama çalışmalarında bugün 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin tespit edilmesine yönelik gerekli inceleme ve kimliklendirme çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Girne açıklarında su alarak batan Filo Jet isimli yolcu gemisi faciasında arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Girne açıklarında su alarak batan Filo Jet isimli yolcu gemisi faciasında arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KAYIP SAYISI 5'E DÜŞTÜ

Arama kurtarma ekiplerinin deniz ve ilgili bölgelerde yürüttüğü kesintisiz tarama faaliyetleri sonucunda ulaşılan son cansız bedenle birlikte, faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Resmi verilere göre, kazanın ardından kayıp olarak aranan kişi sayısı ise 5'e düştü. Ekiplerin, geriye kalan kayıp şahıslara ulaşmak amacıyla bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü aktarıldı.

KKTC Başbakanlığı, yürütülen dip taramalarında bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve kimlik tespit işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. KKTC Başbakanlığı, yürütülen dip taramalarında bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve kimlik tespit işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

LİMANA DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN ALABORA OLMUŞTU

Kaza, 30 Ağustos pazar günü öğle saatlerinde meydana gelmişti. KKTC'deki Girne Limanı ve Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi, hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olup batan gemideki 239 kişi, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarılmıştı.

Toplam 239 kişinin sağ kurtarıldığı olayda, son gelişmeyle birlikte can kaybı 23'e çıkarken, denizde kaybolan 5 kişiyi arama faaliyetleri ilgili bölgelerde yoğun şekilde sürdürülüyor.Toplam 239 kişinin sağ kurtarıldığı olayda, son gelişmeyle birlikte can kaybı 23'e çıkarken, denizde kaybolan 5 kişiyi arama faaliyetleri ilgili bölgelerde yoğun şekilde sürdürülüyor.

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