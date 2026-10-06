“Sağlığa yatırım” yalanıyla milyonluk vurgun! Ankara’da 90 milyonluk dolandırıcılık ağı çökertildi: 12 şüpheli tutuklandı
Ankara’da farklı yöntemlerle gerçekleştirilen üç ayrı dolandırıcılık operasyonunda yaklaşık 90 milyon liralık haksız kazanç ortaya çıkarıldı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin 7 milyon lira, sağlık yatırımı vaadinde bulunanların 9 milyon lira, Cezayir’deki mahkeme süreçlerini kullanarak işlem yapan şüphelilerin ise 64 milyon lira tahsil ettiği belirlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması ve suçtan elde edilen haksız kazancın ortaya çıkarılması amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında üç ayrı operasyon düzenledi.
İlk operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle bir vatandaşın 7 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların kiraladıkları araçla Eskişehir'den Ankara'ya geldiğini tespit etti.
Aracın durdurulmasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 milyon 320 bin lira ele geçirildi. Paranın izini süren ekipler, söz konusu miktarın Eskişehir'de başka bir vatandaşın dolandırılmasıyla elde edildiğini belirledi. Ele geçirilen paralar müştekilere teslim edildi.
"SAĞLIĞA YATIRIM" VAADİYLE 9 MİLYON LİRA TOPLADILAR
İkinci operasyonda ise şüphelilerin, tıbbi görüntüleme cihazlarının sağlık kuruluşlarına kiralanacağı ve bu yolla yüksek kazanç sağlanacağı vaadiyle vatandaşlardan para topladığı tespit edildi.
Yatırım yapmak isteyen kişilere "Sizin bir röntgene ihtiyacınız var, en iyi yatırım sağlığa yapılan yatırımdır" ifadeleriyle ulaşan şüphelilerin yaklaşık 9 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerin vaat ettikleri kiralama işlemlerini gerçekleştirmediği, vatandaşlardan aldıkları paralarla herhangi bir tıbbi cihaz da temin etmedikleri ortaya çıkarıldı.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CEZAYİR MAHKEMELERİNİ KULLANIP 64 MİLYON LİRA TAHSİL ETTİLER
Üçüncü operasyonun adresi ise Cezayir'de faaliyet gösteren şirketler üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık oldu.
Soruşturmada şüphelilerin sahte fatura ve belgeler düzenleyerek müşteki şirketleri Cezayir mahkemelerine şikayet ettiği belirlendi. Şüphelilerin daha sonra bu hukuki süreçleri kullanarak icra yoluyla yaklaşık 64 milyon liralık haksız tahsilat gerçekleştirdiği tespit edildi.
Şüphelilerin, tahsilatın ardından müşteki şirket sahiplerini tehdit ettiği de belirlendi. Ankara polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırklareli'nde operasyon düzenlendi ve 5 şüpheli yakalandı.
Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.
ÜÇ OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ankara polisinin üç ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda farklı yöntemlerle yaklaşık 90 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi.
Polis ekiplerince yakalanan toplam 12 şüphelinin tamamı, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.