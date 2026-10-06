Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması ve suçtan elde edilen haksız kazancın ortaya çıkarılması amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında üç ayrı operasyon düzenledi.

İlk operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle bir vatandaşın 7 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların kiraladıkları araçla Eskişehir'den Ankara'ya geldiğini tespit etti.

Aracın durdurulmasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 milyon 320 bin lira ele geçirildi. Paranın izini süren ekipler, söz konusu miktarın Eskişehir'de başka bir vatandaşın dolandırılmasıyla elde edildiğini belirledi. Ele geçirilen paralar müştekilere teslim edildi.