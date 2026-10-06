Havacılık altyapısındaki dönüşüme dikkat çekilen MSB açıklamasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının platform geliştirme ve uçuş test yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla 2025 yılında Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığının kurulduğu hatırlatıldı.

403'üncü Test Filo Komutanlığının da bu merkez çatısı altında görev yaptığı dile getirildi.

Ayrıca, gerçekleştirilen ilk uçuşa ait fotoğraflar da paylaşılarak filonun operasyonel hazırlık seviyesi kamuoyuna aktarıldı.

Mürted Hava Meydan Komutanlığından havalanan F-16 uçağıyla yapılan test uçuşunun sorunsuz tamamlandığı belirtildi.