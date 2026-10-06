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Türk havacılık tarihinde yeni sayfa: 403’üncü Test Filosu ilk uçuşunu tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadaki test ve geliştirme kapasitesini artırmak için 2025 yılında faaliyete geçen HUGEM, önemli kilometre taşına imza attı. 403’üncü Test Filo Komutanlığı, Mürted Hava Meydan Komutanlığında F-16 savaş uçağıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü ortaklığında yapılan uçuşun başarıyla sonuçlandığı vurgulandı.

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Türk havacılık tarihinde yeni sayfa: 403’üncü Test Filosu ilk uçuşunu tamamladı

Türkiye'nin askeri havacılık serüveninde yerli test kapasitesini artırmaya yönelik atılan adımlar gökyüzünde yankı bulmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadaki test ve geliştirme kapasitesini artırmak için 2025 yılında faaliyete geçen HUGEM, önemli kilometre taşına imza attı. (Haberin fotoğrafları MSB'nin sosyal medya hesabından alınmıştır)Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadaki test ve geliştirme kapasitesini artırmak için 2025 yılında faaliyete geçen HUGEM, önemli kilometre taşına imza attı. (Haberin fotoğrafları MSB'nin sosyal medya hesabından alınmıştır)

Milli Savunma Bakanlığı, Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığı (HUGEM) bünyesinde faaliyet gösteren 403'üncü Test Filo Komutanlığının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Test faaliyetinin TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Mürted Hava Meydan Komutanlığında icra edilen görevin F-16 uçağı kullanılarak tamamlandığı bildirildi.

HUGEM’e bağlı 403’üncü Test Filo Komutanlığının ilk uçuşu TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildiHUGEM’e bağlı 403’üncü Test Filo Komutanlığının ilk uçuşu TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi

Havacılık altyapısındaki dönüşüme dikkat çekilen MSB açıklamasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının platform geliştirme ve uçuş test yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla 2025 yılında Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığının kurulduğu hatırlatıldı.

403'üncü Test Filo Komutanlığının da bu merkez çatısı altında görev yaptığı dile getirildi.

Ayrıca, gerçekleştirilen ilk uçuşa ait fotoğraflar da paylaşılarak filonun operasyonel hazırlık seviyesi kamuoyuna aktarıldı.

Mürted Hava Meydan Komutanlığından havalanan F-16 uçağıyla yapılan test uçuşunun sorunsuz tamamlandığı belirtildi. Mürted Hava Meydan Komutanlığından havalanan F-16 uçağıyla yapılan test uçuşunun sorunsuz tamamlandığı belirtildi.

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