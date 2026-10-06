Türk havacılık tarihinde yeni sayfa: 403’üncü Test Filosu ilk uçuşunu tamamladı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadaki test ve geliştirme kapasitesini artırmak için 2025 yılında faaliyete geçen HUGEM, önemli kilometre taşına imza attı. 403’üncü Test Filo Komutanlığı, Mürted Hava Meydan Komutanlığında F-16 savaş uçağıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü ortaklığında yapılan uçuşun başarıyla sonuçlandığı vurgulandı.
Türkiye'nin askeri havacılık serüveninde yerli test kapasitesini artırmaya yönelik atılan adımlar gökyüzünde yankı bulmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığı (HUGEM) bünyesinde faaliyet gösteren 403'üncü Test Filo Komutanlığının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Test faaliyetinin TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yürütüldüğü kaydedildi.
Mürted Hava Meydan Komutanlığında icra edilen görevin F-16 uçağı kullanılarak tamamlandığı bildirildi.
Havacılık altyapısındaki dönüşüme dikkat çekilen MSB açıklamasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının platform geliştirme ve uçuş test yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla 2025 yılında Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığının kurulduğu hatırlatıldı.
403'üncü Test Filo Komutanlığının da bu merkez çatısı altında görev yaptığı dile getirildi.
Ayrıca, gerçekleştirilen ilk uçuşa ait fotoğraflar da paylaşılarak filonun operasyonel hazırlık seviyesi kamuoyuna aktarıldı.