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CHP'li Türker Ertürk'ün tehditlerine 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası!

TELE 1’de 20 Mart 2023’te katıldığı programdaki ifadeleri nedeniyle “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan yargılanan Türker Ertürk hakkında karar çıktı. Mahkeme, CHP'li Ertürk’ü 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezasına çarptırırken, tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olması gerekçeleriyle tahliyesine hükmetti.

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CHP'li Türker Ertürk'ün tehditlerine 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası!

Sanık Türker Ertürk hakkında, 20 Mart 2023 tarihinde TELE 1 isimli televizyon kanalında katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle yürütülen davada karar verildi.

Ertürk, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Ertürk'ün tahliyesine karar verdi.

Video Oynatma İkonu CHP'li Amiral Türker Ertürk'ten tehdit



SAVCILIK CEZALANDIRILMASINI VE TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adına sunulan esas hakkındaki mütalaada, Ertürk'ün canlı yayında, "Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek… Yoksa ileride müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

Ertürk'ün, program sunucusunun "Elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim?" sorusunu da onayladığı kaydedildi.

İDDİANAMEDE A HABER VİDEOSU KAYNAK GÖSTERİLDİ

İddianamede A Haber'in sosyal medya hesabından 20 Mart 2023 tarihinde paylaşılan "CHP'li emekli amiral Türker Ertürk yine tehdit etti: Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek" başlıklı haber videosu kaynak gösterildi.

SOMUT BİR TEHDİT

Savcılık, söz konusu ifadelerin meşru iktidarın değişmemesi hâlinde Yüksek Seçim Kurulu dâhil toplumun zorluk yaşayacağı yönünde somut bir tehdit içerdiğini ve eylemin kamuya açık canlı yayında alenen gerçekleştirildiğini değerlendirdi.

Bu kapsamda Ertürk'ün TCK'nın 213/1 ve 218. maddeleri kapsamında cezalandırılması ve tutukluluk hâlinin devamı talep edildi.

İddianamede A Haber'in paylaştığı haber videosu kaynak olarak gösterildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)İddianamede A Haber'in paylaştığı haber videosu kaynak olarak gösterildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

1 YIL 14 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda Ertürk'ün üzerine atılı "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.

Ertürk'e TCK'nın 213/1. maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası verildi. Eylemin yayın yoluyla işlenmesi nedeniyle TCK'nın 218/1. maddesi kapsamında ceza 1/3 oranında artırılarak 2 yıl 8 aya çıkarıldı.

Ardından TCK'nın 62/1. maddesi kapsamında 1/6 oranında takdiri indirim uygulanarak Ertürk hakkında sonuç olarak 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildi.

Türker Ertürk tehditler savurmuştu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Türker Ertürk tehditler savurmuştu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



CEZA ERTELENMEDİ

Mahkeme, verilen cezanın süresi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
Ertürk'ün adli sicil kaydı ve UYAP sistemine yansıyan kovuşturma evrakı dikkate alınarak hapis cezasının ertelenmemesine de hükmedildi.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme; hükmedilen ceza miktarı, Ertürk'ün tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması ve tutuklamadan beklenen gayenin gerçekleşmiş olması gerekçeleriyle tahliye kararı verdi.

Ertürk'ün başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmaması hâlinde derhâl salıverilmesi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verildi.

Ayrıca hükmün kesinleşmesinden önce özgürlüğü kısıtlanarak geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi uyarınca cezasından mahsup edilmesine hükmedildi.

Sosyal medya paylaşımı sonrası soruşturma: Türker Ertürk tutuklandıSosyal medya paylaşımı sonrası soruşturma: Türker Ertürk tutuklandı
Sosyal medya paylaşımı sonrası soruşturma: Türker Ertürk tutuklandı

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