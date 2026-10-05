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Büyük ikramiye hayatlarını değiştirdi! Milli Piyango talihlilerinin ibretlik hikayeleri

Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazanan bazı talihlilerin hayatı, servetle birlikte bambaşka bir yöne sürüklendi. Kimi eşinden ayrıldı, kimi kazandığı parayı kısa sürede tüketti, kimi aile içi sorunlarla karşılaştı, kimisi ise yaşamına son verdi. Aydın’da 1974’te 4 milyon lira kazanan Fikret Otar’ın ölümüyle yeniden gündeme gelen hikâyeler, büyük ikramiye kazananların yaşadığı benzer hüzünlü sonları gözler önüne serdi.

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Büyük ikramiye hayatlarını değiştirdi! Milli Piyango talihlilerinin ibretlik hikayeleri

Aydın'da 1974'te Milli Piyango çekilişinde 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak hayatı bir gecede değişen Fikret Otar (79), Efeler ilçesindeki evinde boynundan vurulmuş halde ölü bulundu. Yıllarca sürdürdüğü lüks yaşamın ardından tüm servetini kaybeden Otar, sığındığı baba evinin de oğlu tarafından satışa çıkarılması üzerine büyük yıkım yaşadı. Otar'ın pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan Otar'ın eşi Nebahat Otar'ın ise işitme engelli olduğu için silah sesini duymadığı öğrenildi.

Fikret Otar, 1974’te kazandığı büyük ikramiyenin ardından yıllar süren lüks yaşamını kayıpla noktaladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Fikret Otar, 1974’te kazandığı büyük ikramiyenin ardından yıllar süren lüks yaşamını kayıpla noktaladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Otar'ın ölümünden bir gün önce son kez gittiği kahvehanede arkadaşlarına, "Ben evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum evimi satıyor. Bu beni çok üzüyor. Bir daha beni görmeyebilirsiniz" dediği iddia edildi. Otar'ın cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otar’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otar’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TALİH KUŞU HUZUR VERMEDİ

Erzurumlu Ahmet Bayram (43) da 2005 yılbaşında çeyrek biletine 1 milyon 250 bin TL isabet etmesiyle bir anda zengin oldu.

Parasıyla ilk iş olarak kendisine peruk alan Bayram, İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Kendisini gece hayatına ve kumara verdi. Parasını kısa sürede tüketen Bayram, bunalıma girdi, memleketine dönemedi ve hayatına son verdi.

Ahmet Bayram, 2005’te kazandığı 1 milyon 250 bin TL’lik ikramiyenin ardından servetini kısa sürede tüketti.Ahmet Bayram, 2005’te kazandığı 1 milyon 250 bin TL’lik ikramiyenin ardından servetini kısa sürede tüketti.

KOCASINI BOŞADI

Yeşim Akyol'a 2003'te 2 trilyon TL çıktı. Akyol, kavga etmeye başladığı 8 yıllık eşiyle boşandı. Kocası, "Para çıkınca beni boşadı" diyerek eşini suçladı. Salih Bahtiyar da 1985 ve 1997'de 2 büyük ikramiye kazandı. Bahtiyar, "Mafya beni bulacak" diye bunalıma girip eve kapandı.

Yeşim Akyol 2003’te kazandığı 2 trilyon TL’lik ikramiyenin ardından 8 yıllık eşiyle boşandı.Yeşim Akyol 2003’te kazandığı 2 trilyon TL’lik ikramiyenin ardından 8 yıllık eşiyle boşandı.

Salih Gümüşçay, 1989'da 5 milyar TL kazandı. Bir yıl sonra öldü. Tek başına yaşarken ölümünün ardından yüzlerce akrabası ortaya çıktı. DNA testi için mezarı açıldı.

Necmi Yıldırım, 2004'te 10 trilyon TL'nin dörtte birini kazandı. İkramiye yüzünden kavga çıkaran oğlu tarafından boğazından bıçakla kesilerek yaralandı.

Mehmet Sarıoğlu da Denizli'de piyango zengini oldu. Hesapsızca harcama yaptı. Komşulara muhtaç kaldı ve barakada donarak öldü.

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