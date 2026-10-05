Aydın'da 1974'te Milli Piyango çekilişinde 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak hayatı bir gecede değişen Fikret Otar (79), Efeler ilçesindeki evinde boynundan vurulmuş halde ölü bulundu. Yıllarca sürdürdüğü lüks yaşamın ardından tüm servetini kaybeden Otar, sığındığı baba evinin de oğlu tarafından satışa çıkarılması üzerine büyük yıkım yaşadı. Otar'ın pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan Otar'ın eşi Nebahat Otar'ın ise işitme engelli olduğu için silah sesini duymadığı öğrenildi.

Fikret Otar, 1974’te kazandığı büyük ikramiyenin ardından yıllar süren lüks yaşamını kayıpla noktaladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Otar'ın ölümünden bir gün önce son kez gittiği kahvehanede arkadaşlarına, "Ben evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum evimi satıyor. Bu beni çok üzüyor. Bir daha beni görmeyebilirsiniz" dediği iddia edildi. Otar'ın cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.