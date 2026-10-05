Bilal Erdoğan’dan adalet mesajı: “Aidiyetlerimizi adaletin önüne koymamalıyız”

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu, 60 ülkeden akademisyen, İslam alimi ve fikir insanının katılımıyla gerçekleştirildi. "Küresel Krizlere Kur'ânî Çözümler" ana temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, adaletin kişinin kimliğine göre değişmemesi gerektiğini vurguladı. (Fotoğraflar: AA'dan alınmıştır)

DÜNYA İRADESİNE GÖLGE

Sempozyumda konuşan Bilal Erdoğan, insanlığın çok katmanlı bir krizler döneminden geçtiğini belirterek, BM'deki beş daimi üyenin veto yetkisinin tüm dünya iradesinin önüne geçtiğine dikkat çekti. Bilal Erdoğan, "Bir salonda alınan veya alınamayan kararın karşılığı, binlerce kilometre ötede bombardıman altında kalan bir Gazzeli çocuk olabiliyor. Daha vahimi, benzer acılara maruz kalanların kimliğine göre farklı tepkiler verilebiliyor. Bir yerde hayatını kaybeden siviller günlerce gündemde kalırken, başka bir coğrafyadaki insanlık dramı birkaç saniyelik habere dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

FAİL DEĞİŞSE DE ZULMÜN ADI DEĞİŞMEZ

Kur'an-ı Kerim'in adalet anlayışına dikkat çeken Erdoğan, "Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Kur'ani adaletin en güçlü tarafı budur; adalet karşımızdakinin kimliğine göre değişmez. Zulmün faili değiştiğinde zulmün adı değişmez. Mağdurun dini, ırkı, milleti veya pasaportu insan hayatının değerini değiştirmez. Aidiyetlerimizi adaletin önüne koymamalıyız" dedi. Küresel servet dağılımındaki adaletsizliğe ve israfa da değinen Bilal Erdoğan, "Bir tarafta tonlarca gıda çöpe giderken, başka bir tarafta insanlar temel gıdaya ulaşamıyor. Kur'an'ın 'Yiyin, için, fakat israf etmeyin' ölçüsünü bugünün insanına aktarmak vazifemizdir" değerlendirmesinde bulundu.