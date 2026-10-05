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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in üst düzey yöneticileri Antalya'da! Başkan Erdoğan kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nin ardından SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls’u kabul etti. Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in üst düzey yöneticileri Antalya'da! Başkan Erdoğan kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.

Başkan Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) açılış programının ardından, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.

Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.

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