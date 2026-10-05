Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Yusuf Yıldız'ın "profesyonel hayata bir sıfır önde başladık. Bizler için iş yolunu açan bir devletimiz var" sözü projenin başarısını ortaya koyuyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni bitiren İrem Kaya'nın "devletin biz öğrencilere sahip çıkması farklı bir güven veriyor" sözleri ise başlatılan programın ne denli doğru olduğunu özetliyor.

GÜÇ Projesi kapsamında 630 bin 618 gence hizmet sunuldu. 10 bin 873 iş birliği gerçekleştirildi. 154 bin 560 öğrenciye staj desteği, 168 bin 265 öğrenciye Geleceğim Meslekte danışmanlığı, 54 bin 347 gence NEET'lere yönelik İşgücü Uyum Programı hizmeti, 133 bin 428 öğrenciye gençlik programı 351 bin 703 öğrenciye kariyer fuarları kapsamında destek verildi. 2026 yılı için planlanan 1 milyon öğrenciye iş hedefine ulaşmak için 370 bin gence daha fırsat sağlanacak.

Gençlerin istihdama katılımını arttırmak için yürüyen projelerin yanı sıra başlatılacak yeni projeler dahil 2026 yılında toplam 128.7 milyar TL harcama yapılacak. 2026–2028 döneminde genç istihdamını desteklemek üzere toplam 445.1 milyar TL yani 9 bakanlığın bütçesi kadar kaynak tahsis edilecek.

ÖĞRENCİLER PROJE HAKKINDA NE DİYOR?

İŞ HAYATINA 1-0 ÖNDE BAŞLADIK

Yusuf Yıldız (Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı 4. Sınıf öğrencisi):

Ulusal staj programından yararlandım. Üniversite ile meslek hayatı arasında bağ ve köprü kuran önemli fırsat. Okulda teorik ders alıyoruz, profesyonel ortamda nasıl işleyiş olduğunu göremiyoruz. Devlet tiyatrolarında ulusal staj programı aracılığıyla stajla büyük deneyim elde ettim. Bu yolda yürümeyi düşünüyorum. Bu programlar tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmalı. Profesyonel hayata bir sıfır önde başladık. Bizler için iş yolunu açan bir devletimiz var.

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlerin hep yanındalar.

GELECEĞE HAZIRLIYOR

Gülümser Atılan (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu 1. Sınıf öğrencisi):

Gençler için çok yararlı, geleceğe hazırlayan, kullanışlı bir proje. Arkadaşlarımızla çok beğendik. Meslek edinmede profesyonel yaklaşımla fırsat sunuyor. Üniversiteden mesleğe geçişi kolaylaştırıyor, yol gösteriyor. Gençler için geleceğe yönelik yeni ufuk, yeni kapı açtılar.

ÖNÜMÜZ AÇILIYOR

Kubilay Coşkun (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi):

Programın artıları çok. Uğraşmadan staj bulmamı sağladı. Kamu kurumlarında staj yapmak kolay değil. Bana kazandırdıkları da bir o kadar güzel oldu. Asgari ücretin üçte biri kadar harçlık aldık. Deneyim kazandık. Stajdaki uzmanlar iş koçu gibi kariyerimizi yönlendirmemizi, önümüzü açmak için yardımcı oldular.

DÜNYAYA BAKIŞIM DEĞİŞTİ

Cemal Kökten (Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi):

Gençlik programından yararlandım. Üniversitenin kurumsal iletişim koordinatörlüğü bölümünde görev yaptım. Kendi alanımla ilgili avantajlar yarattı. Daha işe başlamadan alanımda deneyim kazandım. Maddi destek sağlandı. Aileme yük olmadığım gibi KYK burslarıyla birikim yapacak kadar gelire kavuştum. Dünyaya bakışımızı değiştirdik, ufkumuzu açtı. Staja başladığımızda gidip oturmuyoruz. Çalışıyor alanımızı öğreniyoruz. Teoriden pratiğe geçişi öğreniyoruz. Ailemden maddi destek almama ihtiyaç kalmaması ayrıca güzel.

KONFORLU ÇALIŞTIM

Kamile Hiclal Torun (Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi):

İş öğrenci programından faydalandım. Okulun kütüphanesinde çalıştım. Maddi ve manevi destek sağlandı. Aldığım harçlık sayesinde geçimimi sağladım. Kütüphanede hem çalıştım hem derslerimle ilgilendim, notlarım yükseldi. İŞKUR programı öncesinde part-time işlerde çalışıyordum. Derse zaman ayıramadığım için akademik başarım etkileniyordu. Konforlu çalışıp eğitimimi sürdürdüm. Aldığım ücretle maddi açıdan kafam yorulmadı. Ailemin desteğini almaya gerek duymadım. Meslek edinmemde iş hayatına geçişte köprü oldu, iş hayatımı yönlendirmede katkı yaptı. Nasıl işleri tercih etmeliyim öğrendim. Bu programlar yaygınlaştırılmalı ve süreklilik kazandırılmalı. Keşke alanlar ve yararlananların sayısı arttırılsa. Ne güzel olur.

DEVLETİN SAHİP ÇIKMASI FARKLI BİR GÜVEN VERİYOR

İrem Kaya (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun oldu):

Programlara iki kere katıldım. Hem dekanlıkta hem de mühendislik fakültesinde çalıştım. Mezun oldum. Raporlama belgelendirme konusunda bilgimi artırdım. Çalışma hayatına bir adım oldu. İş ortamlarını görme fırsatım oldu. Bu yaz mezun oldum. Devletin biz öğrencilere sahip çıkması farklı bir güven veriyor. Asgari ücretin neredeyse yarısı kadar ücret alıyordum.

HABER: ÖNDER YILMAZ