Eyüpsultan soruşturmasında 28 zanlı adliyede... CHP'li Özmen 4 suçtan ifade verecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı CHP'li Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Özmen ile birlikte 28 zanlının tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheliler "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından savcılık ve hakimliğe ifade verecekler.
Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında adliyeye sevk edilen zanlılar şunlar: