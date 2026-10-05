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AK Parti'den işgalcilerin Harem-i İbrahim Camisi baskınına sert tepki: "Tam bir barbarlıktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik eylemlere ilişkin açıklama yaptı. Çelik, İsrail makamlarını hukuksuzlukları teşvik etmek ve himaye etmekle suçlayarak, “Harem-i İbrahim Camisi, Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den işgalcilerin Harem-i İbrahim Camisi baskınına sert tepki: "Tam bir barbarlıktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır.

İşgalcilerin cami baskını (Foto: Sosyal medya)İşgalcilerin cami baskını (Foto: Sosyal medya)

İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez. Harem-i İbrahim Camisi, Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız."

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AK Parti'den işgalcilerin Harem-i İbrahim Camisi baskınına sert tepki: "Tam bir barbarlıktır"-4 AK Parti'den işgalcilerin Harem-i İbrahim Camisi baskınına sert tepki: "Tam bir barbarlıktır"-5 AK Parti'den işgalcilerin Harem-i İbrahim Camisi baskınına sert tepki: "Tam bir barbarlıktır"-6

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