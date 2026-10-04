Yalova Adliyesinde görev yapan iki personelin, kamu bütçesini sahte evraklarla zarara uğratarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği iddiası, geniş çaplı soruşturmayla gün yüzüne çıktı.

SAHTE FATURALARLA MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede 2023 ile 2026 yılları arasında gerçekleştirilen bazı satın alma ile ödeme işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, İdari ve Mali İşler Müdürü E.A. ile aynı birimde görevli memur F.B. hakkında inceleme başlatıldı.

Şüphelilerin, bazı ürün ile malzemeleri adliyeye teslim edilmediği halde teslim edilmiş gibi gösterdikleri öne sürüldü.

Bu yöntemle hazırlanan sahte faturalar üzerinden kamu bütçesinden ödeme gerçekleştirildiği, şüphelilerin çeşitli kurum ile iş yerlerinden milyonlarca liralık menfaat temin ettiği kaydedildi.

Yalova Adliyesi İdari İşler Müdürü E.A. (Fotoğraf: DHA)