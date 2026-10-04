Yalova Adliyesinde sahte faturayla milyonluk vurgun
Yalova Adliyesinde 2023 ile 2026 yılları arasında gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İdari ve Mali İşler Müdürü E.A. ile memur F.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, adliyeye teslim edilmeyen malzemeleri teslim edilmiş gibi göstererek sahte faturalar üzerinden kamu bütçesinden milyonlarca lira haksız menfaat temin ettiği kaydedildi.
Yalova Adliyesinde görev yapan iki personelin, kamu bütçesini sahte evraklarla zarara uğratarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği iddiası, geniş çaplı soruşturmayla gün yüzüne çıktı.
SAHTE FATURALARLA MİLYONLUK VURGUN İDDİASI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede 2023 ile 2026 yılları arasında gerçekleştirilen bazı satın alma ile ödeme işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçti.
Yürütülen soruşturma kapsamında, İdari ve Mali İşler Müdürü E.A. ile aynı birimde görevli memur F.B. hakkında inceleme başlatıldı.
Şüphelilerin, bazı ürün ile malzemeleri adliyeye teslim edilmediği halde teslim edilmiş gibi gösterdikleri öne sürüldü.
Bu yöntemle hazırlanan sahte faturalar üzerinden kamu bütçesinden ödeme gerçekleştirildiği, şüphelilerin çeşitli kurum ile iş yerlerinden milyonlarca liralık menfaat temin ettiği kaydedildi.
ZİMMET ve NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte adliyede görev yapan bazı personelin bilgi ile ifadelerine başvuruldu.
Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan İdari ve Mali İşler Müdürü E.A. ile memur F.B., 25 Eylül'de adli makamlara sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLAMADAN ÖNCE İSTANBUL'A TAYİN EDİLMİŞLER
Dosyadaki dikkat çeken detaylardan biri ise şüphelilerin görev yerlerindeki değişiklik oldu.
Tutuklanan E.A. ile F.B.'nin, haklarındaki tutuklama kararından kısa süre önce İstanbul'a tayin edildikleri ortaya çıktı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu satın alma ile ödeme işlemlerinde oluşan kamu zararının net miktarını belirlemek amacıyla incelemelerini sürdürüyor.
Dosyada başka kişilerin bulunup bulunmadığı ile yeni delillere ulaşılıp ulaşılmadığı yönündeki araştırmaların çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.